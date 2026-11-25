Рекордните 2100 мигранти достигнаха испанските Канарски острови в рамките на едно денонощие, пристигайки с препълнени лодки. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на данни на морската спасителна служба, публикувани днес.

Повечето лодки са пристигнали на остров Ел Йеро, който има население от около 12 000 души. Сред мигрантите има жени и деца. Един човек е открит мъртъв на борда на една от лодките, а жена е родила по време на пътуването през Атлантическия океан.

Председателят на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо предупреди, че архипелагът е под безпрецедентен миграционен натиск. Той поиска спешна среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова за общоевропейски отговор на кризата.

От началото на 2026 година до момента на Канарските острови са пристигнали 28 103 мигранти,

като близо 21 000 от тях са достигнали испанска територия само през последните два месеца. За сравнение, през рекордната 2024 година архипелагът е приел 46 843 мигранти.

Основната част от лодките потеглят от западноафрикански държави, сред които Сенегал и Гамбия.

Атлантическият маршрут към Канарските острови е сред най-опасните миграционни маршрути в света.

Пътуването може да продължи дни, а понякога и седмици, като мигрантите са изложени на риск от обезводняване, глад и корабокрушения. През есента броят на отпътуващите традиционно нараства заради по-благоприятните метеорологични условия.

Новата миграционна вълна идва само дни преди парламентарните избори в Испания на 29 ноември. Миграцията е сред основните теми в предизборната кампания, като опозиционната Народна партия и партията "Вокс" критикуват политиката на социалистическото правителство.

Испанският премиер Педро Санчес призова за засилване на граничния контрол в сътрудничество с африканските държави, но същевременно се обяви за създаването на законни канали за трудова миграция, които да компенсират недостига на работна ръка в испанската икономика.

Източници: Reuters, Associated Press и The Times