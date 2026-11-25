България привлече нова стратегическа инвестиция за 90 млн. долара във високотехнологично производство на компоненти за авиационни двигатели. Турският индустриален гигант TUSAŞ Engine Industries (TEI) с участието на американската GE Aerospace ще изгради своята първа производствена база извън Турция в Пловдив. Новината обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на съвместен брифинг в Министерския съвет с посланика на Турция у нас Мехмет Саит Уянък и представители на инвеститора.

България надделя над две конкурентни държави

Новото предприятие ще осигури 170 работни места за висококвалифицирани специалисти. По думите на Пулев инвестицията ще донесе на България технологичен трансфер и експертиза на световно ниво, като страната ни е предпочетена пред две други потенциални инвестиционни дестинации.

"Изборът на България за тази стратегическа инвестиция е ясен сигнал за доверие в политическата стабилност, в политиките на нашата държава", заяви вицепремиерът.

Пулев открои заслугата на министър-председателя Румен Радев за привличането на мащабната инвестиция и му благодари за подкрепата и активното участие в целия процес.

"Започнахме заедно с него, под неговото лидерство, преговорите преди почти година", посочи икономическият министър.

Очакванията са заводът да започне работа в рамките на 15-18 месеца. След приключването на преговорите започва същинската работа по изграждането на производствената база.

Турският посланик: Расте доверието в България

Посланикът на Турция Мехмет Саит Уянък определи проекта като първата голяма и изключително важна инвестиция на компанията извън Турция. Дипломатът подчерта, че решението на инвеститора е резултат от продължителните съвместни усилия и ползотворното сътрудничество между българските и турските институции.

"Наблюдаваме нарастващ интерес на турските компании към България, расте и доверието в икономическия потенциал и позицията на България като кръстопът между Европа и Азия", заяви посланикът.

Според него проектът е конкретен пример за това как добрите политически отношения между двете държави могат да се превърнат в осезаеми икономически резултати. Дипломатът изрази надежда инвестицията да насърчи и други турски компании, които обмислят разширяване на дейността си в България.

Посланик Уянък отправи специална благодарност към премиера Румен Радев и вицепремиера Александър Пулев за тяхната ангажираност и подкрепа при реализирането на проекта.

Защо световният гигант избра България

Ахмет Каин, вицепрезидент по продуктовото управление и продажбите на TEI, обясни, че нарастващото световно търсене на авиационни двигатели и необходимостта от разширяване на производствения капацитет са в основата на решението за инвестицията.

Сред решаващите предимства на България той открои географската близост до основната производствена база в Турция, наличието на квалифицирани специалисти и стимулите, осигурени от българското правителство.

Каин благодари на Българската агенция за инвестиции, българското посолство в Анкара, турското посолство в София и Министерството на икономиката за съдействието при подготовката на проекта.

Основана през 1985 г. в Ескишехир, TEI е сред водещите турски компании в авиационната индустрия. Мажоритарен акционер е Turkish Aerospace Industries с 50,5% от капитала, а американската GE Aerospace притежава 46,2%. Компанията има над 3600 служители и произвежда компоненти за повече от 50 различни програми за авиационни двигатели, използвани в гражданската и военната авиация.

Нови възможности за българската индустрия

Александър Пулев подчерта, че стратегията на правителството е насочена към изграждането на цялостна индустриална екосистема, а не към привличането на отделни, несвързани инвестиции.

"С тази инвестиция допълнително разширяваме капацитета на авиационната индустрия и създаваме възможности за развитие на редица български компании, които ще бъдат включени във веригата на доставките", каза вицепремиерът.

Той посочи, че наред със задълбочаването на сътрудничеството с традиционните европейски партньори България активно развива икономическите си отношения със стратегически съюзници като Турция и САЩ. Правителството води последователни преговори за привличане на инвестиции и със Саудитска Арабия, Китай, Индонезия, Южна Корея и Виетнам.

По данни, представени от Пулев, Българската агенция за инвестиции е сертифицирала нови проекти на обща стойност 700 млн. евро. Те предвиждат разкриването на 3500 работни места през 2027 и 2028 г.