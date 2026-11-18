Германски компании подготвят разширяване на производствата си в България, а други проявяват интерес към големи инвестиционни проекти през 2027 и 2028 г. Това стана ясно след срещите на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на над 30 водещи германски компании в Берлин.

Разговорите обхванаха нови индустриални мощности, съвременни технологии, енергетика и транспортна инфраструктура. Българското правителство представи и нов механизъм, чрез който държавата ще съдейства пряко на инвеститорите за по-бързо осъществяване на проектите им.

Над 30 германски компании обсъдиха нови проекти

Срещите се проведоха в централата на Източната комисия на германската икономика в рамките на работното посещение на Пулев в Германия. Организатори бяха Източната комисия и Германската индустриално-търговска камара. В разговорите участваха представители на преработващата промишленост, възобновяемата енергетика, системите за съхранение на енергия, отбранителната индустрия, търговията, финансите и транспорта.

Част от компаниите вече разширяват съществуващите си производства у нас, докато други проучват възможностите за нови мащабни инвестиции през следващите две години. Особен интерес предизвикват проектите с висока добавена стойност, внедряването на нови технологии и развитието на индустриалната инфраструктура.

"Възприемаме Германия като нашия стратегически партньор номер едно не само на думи, но и на дела", заяви Александър Пулев пред германския бизнес.

Той припомни, че първото официално посещение на премиера Румен Радев след встъпването му в длъжност е било именно в Германия. Вицепремиерът подчерта, че страната остава най-големият търговски партньор на България, като през първата половина на 2026 г. двустранният стокообмен е нараснал. "Германският бизнес има изключително важна роля и е силен катализатор на икономическата трансформация на България, включително чрез трансфера на технологии", посочи Пулев.

Държавата ще се бори с бюрокрацията вместо инвеститорите

Един от основните акценти в разговорите беше ускоряването на административните процедури при реализацията на големи инвестиционни проекти. Пулев представи създаденото Централно координационно звено към Министерския съвет, което трябва да осигури по-добра връзка между отделните институции и да улесни работата на инвеститорите.

"С други думи, ние ще се борим с бюрокрацията от името на бизнеса. Ще обединяваме становищата и обратната връзка от различните министерства и ще премахваме административните пречки, за да можете вие да продължите да създавате стойност и да се фокусирате върху същинската си бизнес дейност", подчерта вицепремиерът.

Пред германските компании той представи и мерките на правителството за насърчаване на инвестициите и подобряване на бизнес средата. Сред предимствата на България Пулев открои квалифицираните специалисти, конкурентните условия за производство и възможностите за развитие на високотехнологични предприятия.

Нов закон отваря възможности за германски капитали

Важна тема на срещите бяха и бъдещите публично-частни партньорства. Министерството вече е подготвило нова законодателна рамка, която трябва да бъде внесена за одобрение в Министерския съвет на 8 декември, а след това и в Народното събрание.

Промените са насочени към привличането на частни инвестиции в индустриалната инфраструктура, енергетиката, транспорта и свързаността. Те трябва да създадат допълнителни възможности за участие на германски компании в големи проекти за модернизацията на страната.

"Във всяка от тези области искаме да мобилизираме частен капитал и да поканим германския бизнес да участва в следващия етап от модернизацията на нашата страна и икономика", заяви Александър Пулев.

Вицепремиерът потвърди ангажимента на правителството да поддържа постоянен диалог с германските инвеститори и да осигурява предвидими условия за дългосрочните им проекти в България.