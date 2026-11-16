Ръст на инвестициите в Гърмен! Обединяват улица и имоти за нов курорт

Нови инвестиционни намерения ще променят облика на две от най-привлекателните туристически дестинации в община Гърмен – Огняново и Балдево. Поредица от градоустройствени решения за промяна на предназначението на терени, развитие на курортното строителство и изграждане на търговски обекти са обнародвани в брой 101 на „Държавен вестник“.

Най-мащабната промяна е предвидена в землището на село Балдево. Там е изработен проект за изменение на подробния устройствен план, който предвижда обединяването на няколко съседни урегулирани поземлени имота в един голям терен. В новия парцел ще бъде включена и част от съществуваща улица, пише Топ Преса.

Предвижда се обединеният имот да бъде предназначен за курортно строителство, обществено обслужване, техническа инфраструктура и спортни съоръжения. Процедурата отваря възможност за мащабен инвестиционен проект, който може да даде нов тласък на туристическото развитие на селото.

Особено внимание обаче привлича включването на част от уличната мрежа в границите на бъдещия курортен терен. Предстои да се изясни как ще бъде осигурена транспортната връзка и дали ще се запази свободният публичен достъп за жителите на Балдево и собствениците на съседни имоти. Проектът подлежи на обществено обсъждане.

Нова възможност за стопанско развитие се открива и с Решение №1256 на Общинския съвет в Гърмен. С него е одобрено частично изменение на Общия устройствен план за имот в местността „Еньовица“ с идентификатор 02381.15.7. Теренът се преотрежда в смесена многофункционална устройствена зона, която позволява развитието на различни стопански и обслужващи дейности.

Промени са предвидени и в Огняново – един от най-популярните балнео- и СПА курорти в Югозападна България. С Решение №1317 местният парламент допуска частично изменение на Общия устройствен план за имот в местността „Баните“ с идентификатор 53326.28.165. Новото предназначение на терена е за изграждане на търговски обект и гаражи.

Районът около минералните извори привлича целогодишно туристи, което увеличава нуждата от търговски площи и места за паркиране. Реализацията на подобни проекти обаче трябва да бъде съобразена с изискванията за опазване на курортната среда и природните дадености.

Още едно решение на общинските съветници – №1319, е свързано с инфраструктурата. Одобрен е парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот в землището на Гърмен чрез съседен терен. С него се уреждат необходимите комуникации за достъп до частния имот.

Публикуваните актове са част от законоустановените процедури по Закона за устройство на територията и сами по себе си не означават, че инвестиционните проекти вече са реализирани. Предстоят следващите административни стъпки, като за засегнатите собственици остава възможността да подават жалби и възражения в предвидените от закона срокове.

Очаква се развитието на новите инвестиционни намерения да даде отражение върху туристическата инфраструктура и стопанския облик на Гърмен, Балдево и Огняново.