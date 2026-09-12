Гърмен пред парламента! Даде урок на Кирил Петков (СНИМКИ)
Ако Петков има нужда от гласове, да се обърне към дерибеите от АПС, каза Радослав Ревански
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Ако Петков има нужда от гласове, да се обърне към дерибеите от АПС, каза Радослав Ревански
Може да е временна загуба на ориентировката
Той е пуснат от следствения арест в Банско и дори е успял да упражни правото си на глас
Няма нанесени материални щети
Хората в гърменското село Осиково запретнаха ръкави, за да ремонтират дома на възрастно семейство, който изгора почти до основи при пожар на 5 юни пре...
В община Гърмен започна кампания за подпомагане на семейство, което загуби своя дом след пожар. Инициативата е на кмета Минка Капитанова, която призов...
Все още не е започнало голямото преселение на ромите от квартал „Кремиковци" край Гърмен към планината, за да берат гъби, билки и горски плодове. „Ням...
Няма да забравим нападението от преди година, кълнат се българите Не искат да напуснат бараките си, въпреки че им дават жилища на друго място Цяла г...
С протестен митинг и шествие над 200 жители на Гърмен отбелязаха в понеделник 1 година от началото на бунта им срещу ромските беззакония. Те се събрах...
С протестен митинг и шествие жители на Гърмен ще отбележат 1 година от началото на бунта им срещу ромските беззакония. Те ще се съберат тази вечер в 1...
Прокуратурата да провери как частна земеделска земя е станала общинска, призова кметът на с. Марчево Няма да се узаконяват незаконните ромски построй...
Да не се правят опити за узаконяване на незаконните ромски постройки в квартал „Кремиковци", а да се изпълнят заповедите на ДНСК и да се съборят. За т...
Местят митинга заради мач на ЦСКА Жители на Гърмен излизат на протестен митинг утре от 19,00 часа пред сградата на общината. Намерението на протестир...
Шестметров дървен кръст ще пази от зло и беди жителите на община Гърмен. Християнският символ бе монтиран в неделя над църквата "Света Ана". Благород...
Парадно шествие с пъстри носии ще направят тази вечер участниците в VII-ия Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно", който е част...
Решението на община Гърмен да търси начин за узаконяването на ромския квартал „Кремиковци" предизвика реакция у лидерите на миналогодишните протести....
Осъдиха още един мъж от ромски произход за инцидента в село Гърмен, който отприщи бунтовете срещу беззаконията на жителите на местното гето. 20-годишн...
Местните го приютиха в училището, направиха му и баня Сирийският шивач. Така жителите на гърменското село Крушево наричат 28-г. Недим Джелал Асфур. Т...
Районен съд-Гоце Делчев отмени 50 лева глоба на Иван Кременлиев. Тя му бе наложена като член на Инициативен комитет, организирал протестите срещу роми...
Един от водачите на протестите в село Гърмен срещу ромите и незаконните постройки в ромския квартал – Иван Байрактаров, окончателно отърва присъда за...