Пулев обяви нова стратегия в помощ на земеделието. Важна роля за ББР

Българската банка за развитие (ББР) ще разработи специализирани финансови продукти за подкрепа на младите земеделци, малките стопанства и земеделските кооперативи. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на общественото обсъждане на насоките за сътрудничество в селскостопанския сектор, организирано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в София Тех Парк.

Новите инструменти ще бъдат насочени към производители, които срещат затруднения с осигуряването на оборотни средства, ликвидност и банкови обезпечения. Целта е повече български стопанства да получат достъп до финансиране и възможности за развитие.

ББР подготвя специални продукти за земеделците

Пулев подчерта, че кооперирането на малките земеделски производители е ключов фактор за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Обединяването им в кооперативи ще позволи по-лесно кандидатстване за кредити, по-добри условия за финансиране и по-силни позиции на пазара. По този начин стопанства, които трудно могат да получат банково кредитиране самостоятелно, ще имат възможност да реализират общи проекти.

Вицепремиерът съобщи, че паралелно се разработват програми за младите земеделци, малките стопанства и скъсяване на веригите на доставки. Мерките се подготвят съвместно с Министерството на земеделието и храните, парламентарната комисия по земеделието и експерти от сектора. Амбицията на правителството е подкрепата да обхване както текущите финансови потребности на производителите, така и дългосрочното развитие на българското земеделие.

Не воюваме с търговските вериги

Министърът постави специален акцент върху усилията за ограничаване на инфлационния натиск при храните от първа необходимост и защитата на българските производители и потребители. Той подчерта, че действията на държавата не са насочени срещу големите търговски компании, а срещу нарушенията на правилата на пазара.

„Ние никога не сме били в битка с търговските вериги, ние сме в битка с нелоялните търговски практики“, заяви Александър Пулев. Той подчерта, че всички компании, независимо дали са малки български предприятия или големи международни инвеститори, трябва да спазват едни и същи правила.

Вицепремиерът припомни, че вече са направени законодателни промени за по-силна защита на потребителите и конкуренцията. Разширен е списъкът на нелоялните търговски практики и са увеличени санкциите за нарушения. Правителството подкрепя работата на независимите регулаторни органи и ще продължи да координира действията на институциите, без да се намесва в тяхната независимост.

Справедливата пазарна стойност ще показва аномалиите

Пулев обясни, че вече е създаден механизъм за определяне на така наречената справедлива пазарна стойност. Той ще служи като препоръчителен индикатор за откриване на евентуални отклонения в цените на хранителните продукти. При установяване на съмнителни разлики компетентните контролни органи ще могат да извършват проверки и да предприемат действия в рамките на своите правомощия.

Вицепремиерът посочи, че наред с краткосрочните мерки срещу инфлационния натиск правителството разработва и дългосрочна стратегия за възраждане на българското земеделие. Според него по-добрият достъп до финансиране, кооперирането на производителите и по-късите вериги на доставки са важни условия за постигането на тази цел.

В началото на участието си Пулев коментира и тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Той съобщи, че заради трагедията почти всички публични ангажименти на правителството са отменени, за да могат отговорните институции да съсредоточат усилията си върху кризисната ситуация и координацията на спасителните действия.