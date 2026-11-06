Как да спасим парите си от инфлацията? Експерт разкри първата стъпка

Как да защитим спестяванията си от инфлацията и възможно ли е да започнем да инвестираме, без да разполагаме с големи суми? Тези въпроси стават все по-актуални, след като предварителните данни на Националния статистически институт показаха годишна инфлация от 6,1% през октомври. Все повече българи, особено младите, започват да проявяват интерес към инвестициите, разкри Илина Бисерова от Българската фондова борса пред БНР. Тя обясни откъде трябва да започнат начинаещите, как да се предпазят от финансови затруднения и защо не е разумно всички спестявания да се влагат на едно място.

Първо заделете пари за черни дни

„Това, което виждаме като положителна тенденция, е, че хората все повече се отварят да инвестират, особено младите“, заяви Илина Бисерова. Според нея инвестирането е възможност за защита на средствата от инфлацията, вместо те да стоят единствено на банков депозит.

Първата стъпка обаче не е покупката на акции, а създаването на финансов резерв, който да осигури спокойствие при непредвидени обстоятелства.

„Ако говорим за хора, които никога не са инвестирали, най-доброто, това, което всички консултанти и финансисти казват, е първо да си отделим един авариен фонд, в който има месечните ни разходи за три до шест месеца напред, ако се случи нещо непредвидено“, посъветва тя.

Това означава, че преди да започне да инвестира, човек трябва да разполага със спестявания, достатъчни да покрият обичайните му разходи за поне три месеца, а по възможност и за половин година.

Инвестирането не е хазарт

Бисерова препоръча на начинаещите да подхождат внимателно и да не търсят бързи печалби. Според нея една от най-честите грешки е убеждението, че инвестирането означава непременно да откриеш компания, чиито акции ще поскъпнат най-много през следващата година.

„Много предпазливо, консервативно в началото, да потърсим в какво точно да инвестираме. Повечето хора, когато чуят инвестиране, през ума им минава въпрос за това коя е компанията и акциите, които в следващите 12 месеца ще растат и най-бързо ще спечелят“, обясни тя.

„Инвестирането не е хазарт. Първият съвет е да се обърнат към консултант, който ще им даде ориентир“, подчерта експертът.

По думите й консултацията със специалист може да помогне на хората, които нямат опит на финансовите пазари, да преценят какви възможности са подходящи за тях.

Мит е, че трябва да имате много пари

Другото широко разпространено заблуждение е, че инвестициите са достъпни единствено за хора с големи спестявания. Бисерова обясни, че Българската фондова борса предлага различни възможности както за начинаещи, така и за инвеститори с повече опит.

„Това, което се предлага на Българската фондова борса, може да бъде достъпно за всеки един инвеститор, без значение дали прави първите си стъпки, или е по-напреднал в опита си. Продуктите са разнообразни. Започнахме да разширяваме и портфолиото си на международния пазар“, посочи тя.

Така желаещите да инвестират могат да се насочат не само към български компании, но и към инструменти, свързани с международните финансови пазари.

Акции или имоти? Интересно сравнение на доходността

Експертът направи и съпоставка между инвестициите в недвижими имоти и покупката на акции от компании, които изплащат дивиденти. Според нея имотите ще продължат да бъдат предпочитано вложение за много българи, но фондовата борса също предлага възможности за доходност.

„Според мен хората традиционно ще продължат да инвестират в имоти, но ако направим съпоставка, средната доходност, която може да получите от дивидентни компании, които са на Българска фондова борса, е около 6-8%“, обясни Бисерова.

Тя посочи, че при сравнение в дългосрочен хоризонт доходността от недвижим имот би била приблизително наполовина спрямо посочените стойности за дивидентните компании.

Бисерова препоръча още хората да не съсредоточават всичките си средства само в един инвестиционен инструмент. Според нея е важно да се разглеждат различни възможности, вместо спестяванията да зависят единствено от представянето на определена компания или вид актив.