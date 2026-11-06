Защо заплашват самолети над България? Шефът на РВД с важни разкрития

България не е специална мишена на вълната от бомбени заплахи срещу пътнически самолети, която обхвана Европа през последните дни. По-скоро цел на подобни действия са самите авиокомпании, заяви генералният директор на Ръководството на въздушното движение Иван Дяксов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

Коментарът му идва след поредица от тревожни инциденти, при които десетки полети бяха засегнати от сигнали за взривни устройства, а България вдигна изтребители МиГ-29 за ескорт на три пътнически самолета. Дяксов увери, че при подобни ситуации има подробно разработени процедури, чиято основна цел е безопасното приземяване на машините.

България не е конкретна мишена

„За България не бих казал, че е нещо целенасочено. Това са организации, които искат, според мен, това е лично мое мнение, да всеят някакъв смут, но в крайна сметка, ние сме се обучени и действаме съгласно тези процедури“, заяви Иван Дяксов.

Той подчерта, че независимо от характера на заплахата най-важната задача пред ръководителите на полети остава безопасното кацане на самолета. Според него специалистите са подготвени да реагират при подобни ситуации, които са част от ежедневната им работа.

„Всички служби на летището, които са ангажирани, организира се щаб, те вземат съответните решения на базата на наличната информация към момента, а ние безопасно довеждаме самолета, който за нас вече е с приоритет да кацне на даденото летище. София, Пловдив или което и да е от нашите летища“, обясни генералният директор на РВД.

Три самолета над България, МиГ-29 излетяха по тревога

Само в четвъртък, 5 ноември, три пътнически самолета на авиокомпания „Райънеър“, пътуващи към София от Копенхаген, Мадрид и Лондон, станаха обект на бомбени заплахи. Българските Военновъздушни сили задействаха дежурните изтребители МиГ-29 от авиобаза „Граф Игнатиево“, които излетяха в 10:11 часа за прихващане и ескорт на машините.

Самолетите от Копенхаген и Мадрид кацнаха в София, докато този от Лондон беше пренасочен към летището в Пловдив. На борда му се намираха 184 души, които след приземяването преминаха през необходимите проверки за сигурност. Взривни устройства не бяха открити на нито един от трите полета, съобщи.

Това не бяха първите подобни случаи у нас през седмицата. Още в понеделник, 2 ноември, самолет на „Уиз Еър“, изпълняващ полет от Лондон за София, беше отклонен към Будапеща след получена бомбена заплаха. По информация на БНТ за последните дни общо пет полета към България са били засегнати от подобни сигнали.

Над 30 самолета под заплаха в Европа

Вълната от тревожни сигнали обхвана множество европейски държави. По данни на БНТ само в четвъртък са били регистрирани 25 бомбени заплахи срещу полети в Европа, а според британския „Гардиън“ засегнатите самолети от началото на седмицата са над 30.

Сред най-сериозните инциденти беше отклоняването на самолет на „Еър Лингъс“, пътуващ от Дъблин за Рим. След получена заплаха френски изтребители ескортираха машината до военната авиобаза Евре, западно от Париж, съобщи Франс прес.

Полет на „Уиз Еър“ от Милано за Варшава беше пренасочен към Виена. В Италия бяха проверявани самолети, пристигащи от Солун и Порто, а сигналите засегнаха и полети към Прага, Брюксел, Букурещ и Копенхаген.

На няколко места в Европа също бяха задействани военни самолети за ескорт на граждански машини. Според Ройтерс при проверките на засегнатите полети не са открити взривни устройства, а европейските служби продължават да изясняват произхода на заплахите.

Кой решава дали да излетят изтребителите

Иван Дяксов обясни, че информацията за евентуално взривно устройство може да пристигне по различни канали. Сигналите се подават по електронна поща или по телефон, като могат да бъдат получени както на летището, така и директно в офис на авиокомпанията.

„Може да пристигне информацията и от съседни държави, в които се намира самолетът, тъй като имаме договори за взаимодействие, ръководителите на полети от съседните държави ни информират също, за да сме готови да започнем информиране на военновъздушните сили, които са необходими по плана за действие“, посочи той.

Попитан дали ескортирането на пътническите самолети от МиГ-29 е задължителна процедура при подобни ситуации, генералният директор на РВД уточни, че решението се взема от военните.

„По принцип да, това е процедура, която се изпълнява, но дали ще излети самият самолет МиГ-29 или който и да е за ескорт, това вече е решение на ВВС, тъй като те разполагат с необходимата информация, която се анализира и на база на тази информация се преценява дали да излети изтребителят или не“, обясни Дяксов.

При инцидентите от четвъртък българските изтребители изпълниха мисия по охрана на въздушното пространство съгласно процедурите на НАТО. От Министерството на отбраната уточниха, че при подобни случаи дежурните сили действат по разпореждане на Съвместния център за въздушни операции на Алианса.