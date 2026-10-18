Войната в Иран удари авиацията. Задава се голямо поскъпване

Самолетните билети са изправени пред ново сериозно поскъпване, а световните авиокомпании се подготвят за години на финансови трудности. Ръководители на големи превозвачи предупреждават, че високите цени на авиационното гориво, предизвикани от войната в Иран, се превръщат в „новата нормалност“ за индустрията, съобщава „Файненшъл таймс“.

Компаниите са принудени да обмислят нови увеличения на тарифите, но се опасяват, че пътниците скоро няма да могат да си позволяват все по-скъпи пътувания. Затова част от авиопревозвачите вече преразглеждат плановете си за разрастване и обмислят ограничаване на броя на самолетите в експлоатация.

Скъпото гориво се превръща в дългосрочен проблем

Предупрежденията бележат сериозна промяна в очакванията на авиационния бизнес. След първоначалния скок на енергийните цени заради затварянето на Ормузкия проток много компании се надяваха, че горивата постепенно ще поевтинеят и финансовият натиск ще отслабне.

Тези надежди обаче започват да избледняват. Все повече ръководители смятат, че високите разходи ще се задържат значително по-дълго, отколкото се е предполагало, което може да наложи трайни промени в начина на работа на авиокомпаниите.

Особено тревожна е комбинацията между скъпото гориво и ускоряващата се инфлация. Докато разходите за полетите растат, покупателната способност на домакинствата е под натиск, а това поставя под въпрос устойчивостта на потребителското търсене.

Билетите поскъпват, но докога пътниците ще плащат

Представители на индустрията, цитирани от „Файненшъл таймс“, се опасяват, че авиокомпаниите приближават момент, в който новите увеличения на цените ще започнат да отблъскват клиентите.

Досега превозвачите успяват да прехвърлят част от по-високите си разходи върху пътниците. На много пазари търсенето остава устойчиво въпреки двуцифрените увеличения на тарифите.

Рискът е, че тази устойчивост няма да продължи безкрайно. Ако инфлацията ограничи разполагаемите доходи, повече семейства могат да отложат почивките си, да изберат по-близки дестинации или изобщо да се откажат от пътуване със самолет.

Така авиокомпаниите са изправени пред неприятен избор. Ако продължат да вдигат цените, рискуват да загубят клиенти, а ако задържат тарифите, ще трябва да поемат по-голяма част от поскъпването на горивото за сметка на печалбите си.

Печалбите се топят с милиарди

Размерът на финансовия удар се вижда и от прогнозите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Според оценката на организацията от юни разходите за авиационно гориво се очаква да достигнат 31,4% от общите оперативни разходи на авиокомпаниите през 2026 г. спрямо 25,4% през предходната година.

IATA прогнозира, че нетната печалба на световната авиационна индустрия ще се свие от 45 млрд. долара през 2025 г. до приблизително 23 млрд. долара през настоящата година.

Това означава почти двойно намаление на печалбите въпреки очакваното увеличение на общите приходи. Причината е, че оперативните разходи нарастват по-бързо от постъпленията от продажбата на билети и останалите услуги.

Организацията изчислява още, че средната нетна печалба на превозвачите ще бъде едва 4,50 долара на пътник. Толкова малък финансов резерв прави компаниите особено уязвими при ново поскъпване на горивата или отслабване на търсенето.

„Райънеър“ предупреди за скок на билетите с 20%

Опасенията вече намират отражение и в прогнозите на големите европейски авиокомпании.

Изпълнителният директор на „Райънеър“ Майкъл О'Лиъри предупреди пред Ройтерс, че цените на авиационното гориво са приблизително с 50% по-високи от нивата преди войната в Иран.

Според него скъпото гориво може да остане сериозен проблем още 12 до 18 месеца, като последиците от кризата вероятно ще се усещат и през 2028 г.

О'Лиъри допуска, че самолетните билети през следващото лято могат да поскъпнат с до 20%, ако превозвачите бъдат принудени да прехвърлят увеличените си разходи върху клиентите.

Това е прогноза за възможно развитие, а не вече обявено увеличение на тарифите.

Авиокомпаниите променят плановете си за растеж

Финансовият натиск вече кара редица превозвачи да преосмислят дългосрочните си стратегии.

Вместо да увеличават броя на самолетите и да откриват нови маршрути, някои компании обмислят по-предпазливо разширяване на дейността си. Сред обсъжданите мерки са ограничаване на капацитета по по-слабо търсени линии, отлагане на инвестиции и по-внимателно използване на наличните самолети.

Допълнителна опасност представлява постепенното изтичане на договорите за предварително осигуряване на гориво на фиксирани цени. Те позволяват на част от превозвачите временно да се предпазят от резките пазарни колебания, но при подновяването им компаниите могат да се сблъскат с много по-високи разходи.

Според „Файненшъл таймс“ някои авиокомпании вече предпочитат да запазят по-стари самолети за определени маршрути, вместо да предприемат скъпо разширяване на самолетните си паркове.

Пътниците продължават да летят въпреки кризата

Засега най-големият страх на авиокомпаниите - масов отказ от самолетни пътувания - не се е сбъднал.

Според информацията на „Файненшъл таймс“ пътническият трафик продължава да показва устойчивост, въпреки високите цени и продължителните смущения в международното въздушно движение след затварянето на въздушното пространство над части от Персийския залив.

Превозвачите от Близкия изток са сред най-силно засегнатите от кризата, тъй като ограниченията на въздушното пространство нарушават работата на важни международни транспортни центрове.

В други региони обаче желанието за пътуване остава сравнително силно, а много компании продължават да отчитат висока заетост на самолетите.

Ръководителите в сектора се опасяват, че натрупването на по-високи цени за енергия, храни и транспорт постепенно ще принуди потребителите да ограничат разходите си за почивки и пътувания. Именно възможното отслабване на търсенето на фона на трайно скъпото гориво е основният риск, заради който авиокомпаниите се подготвят за продължителен период на финансови затруднения.