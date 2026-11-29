Закъсненията на полетите от столичното летище "Васил Левски" вече надхвърлят два часа заради обилния снеговалеж и усложнената зимна обстановка. По-рано тази сутрин от пресцентъра на летището съобщиха пред БТА за отклонения от разписанието между 15 и 30 минути, като към този момент нямаше отменени полети. Ситуацията обаче се усложни допълнително заради повреда на специализиран автомобил за антиобледенителна обработка на самолетите, съобщи туристическото издание TravelNews. Силният вятър образува снежни навявания и затруднява почистването на летищната инфраструктура.

Повреда усложни обстановката

За техническия проблем е съобщил командирът на самолет на "България Еър", на борда на който се намира репортер на специализираното издание. Очакванията бяха повредата да бъде отстранена около 9:45 часа. Полетът на националния авиопревозвач до Париж вече закъснява с над два часа, като забавяне има и при заминаването за Амстердам.

Промени в разписанието имаше още при първите сутрешни полети. Излитането за Валенсия е било отложено с час и половина, за Тел Авив - с час и 15 минути, а за Мюнхен - с един час. Засегнати са също полетите до Болоня, Дортмунд и лондонското летище "Лутън".

Екипите работят без прекъсване

Специализирана техника почиства пистата за излитане и кацане, пътеките за рулиране и прилежащите площи. Самолетите се обработват със специални течности, които премахват натрупания сняг, лед и скреж и предпазват от повторно заледяване преди излитане. При продължително изчакване и интензивен снеговалеж може да се наложи повторна обработка на машините.

От столичното летище увериха, че екипите полагат всички усилия за гарантиране на безопасността на полетите и нормалното обслужване на пътниците. Работата по осигуряването на необходимите условия за въздушния транспорт продължава без прекъсване.

Важно за пътуващите

От летището призовават пътниците да следят актуалната информация за полетите си чрез авиокомпаниите и да предвидят повече време за придвижване до терминалите. Дори при обявено закъснение на полета пътуващите трябва да се съобразяват с първоначално определения час за регистрация, освен ако авиокомпанията не ги е уведомила за промяна.

На територията на столицата работят 172 снегорина, като приоритетно се обработват маршрутите на градския транспорт. В отделни части на София снежната покривка надхвърля 40 сантиметра, съобщиха от Столичния инспекторат. За днес Националният институт по метеорология и хидрология е обявил оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области на страната.