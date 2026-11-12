Wizz Air представя европейските дестинации с коледни базари

Празничният сезон наближава, а с него Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, представя водещите европейски дестинации с впечатляващи коледни базари, които стартират още през ноември. Билетите до всички тях са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 14,99 €[1].

С обширна мрежа от 65 дестинации до 20 държави от България и над 1,7 млн. места за пътуване през зимния сезон на 2026-2027 г., Wizz Air отвежда българските пътници до някои от най-популярните европейски дестинации, където Коледа започва още през ноември с едни от най-известните коледни базари в Европа.

Британската столица Лондон започва да се подготвя за Коледа най-рано – още в края на октомври. С директни полети до Лондон (Лутън) от четирите ключови български летища – София, Варна, Бургас и Пловдив, Wizz Air предлага на пътниците от цялата страна удобен достъп до празничната атмосфера, емблематичните коледни светлини и разнообразните зимни атракции на британската столица.

Празничната магия в Будапеща започва на 13 ноември, а коледният базар в унгарската столица е избиран четири пъти за „Най-красив коледен базар в Европа“. Wizz Air предоставя удобна възможност на българските пътници да се потопят в атмосферата на един от най-красивите европейски градове, като изпълнява четири полета седмично от София до Будапеща, а от 21 декември маршрутът ще се обслужва ежедневно.

На около час и половина от Айндховен пък се намира Валкенбург, където коледният базар отваря врати отново на 13 ноември. Той е най-големият и най-стар подземен коледен базар в Европа, разположен в исторически варовикови пещери под града, което го превръща в необичайно коледно преживяване. Wizz Air предлага директни полети от София до Айндховен пет пъти седмично, като от 21 декември маршрутът ще се обслужва ежедневно. От Варна до Айндховен авиокомпанията изпълнява полети три пъти седмично.

Германия е задължителна спирка за всеки, който обича традиционните коледни базари. Дортмунд предлага възможност за посещение на коледния базар в Кьолн, който посреща посетители от 16 ноември. До Дортмунд Wizz Air изпълнява директни полети от София четири пъти седмично, като от 14 декември маршрутът ще се обслужва ежедневно. Авиокомпанията изпълнява директни полети и от Варна до Дортмунд четири пъти седмично, като през декември честотата нараства до шест пъти седмично.

Меминген пък е удобна отправна точка за посещение на Мюнхен, където традиционният коледен базар отваря на 20 ноември. Wizz Air предлага директни полети от София до Меминген три пъти седмично през ноември и четири пъти седмично през декември. От Варна до Меминген авиокомпанията оперира два пъти седмично през ноември и между три и четири пъти в седмицата през декември.

Прага и Дрезден са две от най-привлекателните дестинации за любителите на традиционните коледни базари. В Дрезден празничният сезон започва на 25 ноември, а емблематичният коледен базар в Прага ще посреща посетители от 28 ноември. Wizz Air предлага директни полети от София до Прага пет пъти седмично през ноември, а през декември маршрутът ще се обслужва и ежедневно.

Варшава също се присъединява към празничната карта на Европа. Коледният базар в полската столица започва на 20 ноември, превръщайки града в предпочитана дестинация за любителите на зимните градски бягства. Wizz Air предлага директни полети от София до Варшава (Шопен) два пъти седмично, а през декември тази честота ще достигне до четири пъти седмично.

Коледният сезон в Базел стартира на 26 ноември. В района на Базел пък коледните базари стартират последователно в Цюрих, Швейцария (19 ноември), Колмар, Франция (23 ноември), Люцерн, Швейцария (26 ноември) и Страсбург, Франция (27 ноември). Wizz Air предлага директни полети от София до Базел три пъти седмично, като от 24 ноември честотата се увеличава до пет полета седмично, а през декември – до ежедневни полети. От Варна до Базел авиокомпанията оперира два пъти седмично.

Брюксел посреща коледния сезон от 27 ноември с традиционния си празничен базар. Wizz Air изпълнява директни полети от София до Брюксел (Шарлероа) три пъти седмично, а през декември тази честота ще достигне до шест пъти седмично.

„Коледа е време за споделени моменти и малки бягства от ежедневието. Европейските коледни базари са чудесен повод да посетим нова дестинация, да се потопим в местните традиции и да създадем спомени с любимите си хора. С нашата обширна маршрутна мрежа от България и увеличените честоти по редица маршрути през декември искаме да направим тези моменти по-достъпни за българските пътници и да им дадем повече възможности да усетят магията на Коледа. Let’s WIZZ, България!“, сподели Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.



