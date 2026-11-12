Нови 16 метровлака идват в София

Škoda Group постигна успех в България, разширявайки партньорството си с „Метрополитен“ ЕАД – оператора на софийското метро. През декември 2025 г. Škoda спечели международен търг за доставка на допълнителни 8+8 метровлака. Договорът за първоначалната поръчка от осем мотриси влезе в сила през септември 2026 г., след като клиентът осигури финансирането. През октомври 2026 г. клиентът упражни опцията за още осем превозни средства. Škoda Group ще достави всички мотриси в рамките на две години. Споразумението представлява поредния голям договор за доставка с обща стойност близо 4 милиарда чешки крони (149 милиона евро).

„През последните 15 години метрото в София премина през значителна модернизация и разширяване, като към мрежата бяха добавени десетки нови станции. Радваме се, че нашите превозни средства бяха избрани в открит търг в конкуренция с други производители и че допринасят за осигуряването на надежден, модерен и по-достъпен обществен транспорт за жителите на столицата“, заяви Олеся Лачи, вицепрезидент за Южна и Източна Европа в Škoda Group.

Договорът включва модерни четиривагонни метровлакове с дължина близо 80 метра и общ капацитет до 762 пътници. Те разполагат със специално обособени пространства за хора с намалена подвижност, детски колички и велосипеди. С конструктивна скорост от 90 км/ч и система за автоматичен контрол на скоростта метровлаковете осигуряват бърз, ефективен и безопасен транспорт. Тъй като част от линиите на софийското метро преминават над земята, влаковете са специално проектирани за експлоатация при такива условия. За комфорта на пътниците през цялата година те са оборудвани с цялостна климатична система. Метровлаковете се отличават и с висока енергийна ефективност благодарение на технологията за рекуперативно спиране, която позволява връщането на електроенергия в захранващата мрежа при спиране.

През 2023 г. Škoda Group спечели и предходен договор за доставка на осем метровлака за софийското метро. Всички осем влака от първоначалната поръчка вече превозват пътници.

През последните години Škoda Group затвърждава позициите си на българския пазар. Наред с доставките на модерни тролейбуси за София, компанията допринася и за модернизацията на подвижния състав на столичното метро. Škoda Group достави и най-новите и най-бързи влакове в България, с което укрепва позицията си на ключов партньор в развитието на обществения транспорт в страната.