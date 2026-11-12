Голям трус в Nvidia! Готвят отстраняването на Дженсън Хуан

Една от най-могъщите технологични компании в света е изправена пред историческа промяна в ръководството си. Бордът на директорите на Nvidia се събра, за да реши дали да отстрани основателя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуан, който ръководи компанията повече от три десетилетия. Според „Уолстрийт джърнъл“ директорите вече се подготвят за евентуалното му уволнение след разрастването на скандала около личния му живот и подозренията за връзки с китайското разузнаване. Новината предизвика нов срив на акциите на компанията, чиято пазарна оценка е около 4 трилиона долара, съобщава Ройтерс.

Бордът може да отстрани Хуан с обикновено мнозинство

Според източник на Ройтерс заседанието на директорите е било насрочено за сряда вечерта, като основната тема е бъдещето на 63-годишния Хуан. Решението все още не е обявено, но подготовката за евентуалното му отстраняване бележи рязък обрат в позицията на компанията. Само в неделя бордът публично изрази доверие към своя основател и управленския му екип.

Уставът на Nvidia позволява главният изпълнителен директор да бъде отстранен със или без конкретно посочена причина, ако за това гласува мнозинството от членовете на борда. Той се състои от 11 директори, като всички освен Хуан се смятат за независими.

Причината за кризата са разкритията за две извънбрачни връзки на милиардера. Едната е с жена, която американските разузнавателни служби подозират във връзки с китайското разузнаване. Според „Ню Йорк таймс“ Хуан е имал отношения и с високопоставена служителка на Nvidia, която му е била пряко подчинена.

Бордът вече е възложил независимо разследване, което трябва да установи дали поведението на Хуан е изложило на риск фирмени тайни или националната сигурност на САЩ. В официалното си съобщение от 8 ноември компанията подчерта, че няма основания да смята, че подобна информация е била компрометирана.

Колет Крес сред възможните наследници

Междувременно започнаха и разговори кой би могъл да поеме управлението на технологичния гигант. Според изданието Semafor част от директорите подкрепят назначаването на финансовия директор Колет Крес за временен главен изпълнителен директор. Сред обсъжданите възможности е и един от водещите инженери на компанията Иън Бък, съобщава Ройтерс.

Хуан е съосновател на Nvidia от 1993 г. и е основната фигура зад превръщането й от производител на графични процесори в световен лидер при чиповете за изкуствен интелект. Той притежава приблизително 3,6% от акциите, а компанията няма официално посочен негов наследник.

Съобщенията за подготвяното отстраняване предизвикаха разпродажби на Уолстрийт. Акциите на Nvidia загубиха над 8% в следборсовата търговия, като на моменти спадът достигна около 9%. Това ги свали до най-ниските им равнища от средата на 2025 година.

Илон Мъск изненадващо предложи работа на Хуан

На фона на кризата се появи и неочаквана реакция от Илон Мъск. Собственикът на Tesla и SpaceX заяви, че би приветствал възможността да привлече Дженсън Хуан, ако той бъде освободен от Nvidia.

„За мен би било чест“, написа Мъск в социалната мрежа Екс в отговор на въпрос дали би наел технологичния милиардер.

Междувременно „Вашингтон пост“ съобщи, че Белият дом няма намерение да се намесва в решението на директорите на Nvidia. Според източници на изданието администрацията на Доналд Тръмп ще остави компанията сама да реши бъдещето на своя ръководител.