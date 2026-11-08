Илон Мъск готви сделка за трилиони. Голямата цел не е Марс

Илон Мъск може да получи пълен контрол върху гигантската си бизнес империя, без да изпрати милион души на Марс, да пусне милион роботаксита по улиците или да създаде армия от хуманоидни роботи. Достатъчно е да осъществи обсъжданото сливане между производителя на електромобили „Тесла“ и космическата компания „СпейсЕкс“. Това показва анализ на „Ройтерс“, основан на компенсационните планове на милиардера и разговори с шестима експерти по възнагражденията на корпоративните ръководители.

Най-голямата изненада е, че сделката може да му осигури мнозинство от гласовете в обединената компания, без веднага да получи прословутото възнаграждение от 1 трилион долара.

37% собственост, но 56% от гласовете

Илон Мъск вече потвърди, че бордовете на директорите на „Тесла“ и „СпейсЕкс“ са създали специални комисии, които обсъждат евентуалното обединяване на двете компании. Всяка от тях е оценявана на трилиони долари, а евентуалното сливане би създало един от най-големите корпоративни гиганти в света.

Анализаторите на британската банка „Барклис“ са изчислили как би изглеждала собствеността при сделка, в която „СпейсЕкс“ придобива „Тесла“.

Според тях Мъск би притежавал около 37% от новата компания, но би контролирал 56% от гласовете. Причината е специалният клас акции в „СпейсЕкс“, които носят десет пъти повече права на глас от обикновените акции.

По този начин милиардерът би получил решаващо влияние върху управлението на обединения бизнес, въпреки че няма да притежава повече от половината му капитал.

„Това няма значение. Този пакет отвлича вниманието от същинския въпрос, а именно пълния контрол“, заявява Чарлз Елсън, основател на Центъра за корпоративно управление „Вайнбърг“ към Университета на Делауеър.

Как Мъск получи 85% от властта в „СпейсЕкс“

В космическата си компания милиардерът вече е постигнал нещо, което все още не е успял да направи в „Тесла“.

Преди излизането на „СпейсЕкс“ на фондовата борса през лятото бордът на директорите одобри компенсационен план с изключително амбициозни условия. Мъск трябва да увеличи многократно стойността на компанията, да изгради постоянна колония с милион жители на Марс и да създаде гигантски центрове за обработка на данни в Космоса.

Уловката е в начина, по който са разпределени правата върху обещаните акции.

Мъск получил незабавно правата на глас, свързани с тях, но не и правото да се възползва финансово от собствеността. За да придобие икономическите права върху акциите, той трябва действително да изпълни поставените цели.

Този механизъм му осигурил 85% от гласовете в „СпейсЕкс“, без да е необходимо предварително да изпрати нито един заселник на Марс.

Трилион долара, който не се получава толкова лесно

При „Тесла“ правилата са съвсем различни. Миналата година акционерите одобриха компенсационен пакет, който може да донесе на Мъск акции на стойност до 1 трилион долара.

За да получи пълното възнаграждение, той трябва да изпълни поредица от изключително трудни условия. Сред тях са увеличаване на пазарната капитализация на компанията почти осем пъти, пускане на милион роботаксита и продажба на милион хуманоидни роботи.

Мъск все още не е изпълнил нито един от заложените показатели. Дори ако успее да постигне всичките си цели, делът му от гласовете в „Тесла“ би достигнал приблизително 29%.

Самият милиардер обясни още през октомври 2025 г. защо контролът е толкова важен за него.

„Основното ми притеснение по отношение на това какъв контрол върху гласуването имам в „Тесла“ е следното: ако продължа напред и създам тази огромна армия от роботи, няма ли в някакъв момент в бъдеще просто да ме отстранят?“, заяви тогава той.

Сливането може да промени правилата

В компенсационния план на „Тесла“ има специална клауза за промяна на контрола върху компанията, каквато би настъпила при придобиването й от „СпейсЕкс“.

При такъв сценарий Мъск би могъл да получи допълнителни акции само при изпълнение на определени цели за пазарната капитализация, без да е необходимо да постига и съответните оперативни резултати.

Но има едно съществено условие.

Пазарната оценка на „Тесла“, която според анализа на „Ройтерс“ е около 1,6 трилиона долара, трябва да достигне поне 2 трилиона долара във връзка със сделката. Тогава Мъск би получил право на пакет акции с номинална стойност около 20 милиарда долара, макар реалната икономическа полза да бъде по-малка заради условията на споразумението.

При оценка от 2,5 или 3 трилиона долара възнаграждението би могло да нарасне допълнително. Шестимата експерти, консултирани от „Ройтерс“, обаче смятат, че подобно увеличение на стойността в резултат на сделката е малко вероятно.

Милион заселници на Марс и компютри в Космоса

Още по-необичайни са условията на компенсационния план в „СпейсЕкс“.

Едната му част предвижда създаване на колония с един милион души на Марс, а другата - изграждане на космически центрове за данни, способни да осигуряват изчислителна мощност от 100 теравата годишно.

Мъск твърди, че подобна мощност би била 200 пъти по-голяма от сегашното производство на електроенергия на Земята. За изпълнението на проекта според него ще бъде необходимо спътниците да се произвеждат на Луната и оттам да бъдат изстрелвани в Космоса.

Съгласно настоящите условия на плана дори утрояване на стойността на „СпейсЕкс“ и изпращане на 500 000 души на Марс няма да са достатъчни, за да получи Мъск съответните акции.

Изследователската компания „Екуилар“ изчислява, че при достигане на най-високата цел за пазарна капитализация акциите по компенсационния план биха стрували 719 милиарда долара.

Ще пренапишат ли условията за милиардера

Според четирима от експертите, разговаряли с „Ройтерс“, бордът на „СпейсЕкс“ вероятно разполага с възможност да промени съществено компенсационния план след евентуалното сливане.

Професорът по финанси Кевин Мърфи от Университета на Южна Калифорния обаче смята, че Мъск и директорите по-скоро ще запазят основните принципи. Възможно е да бъдат коригирани пазарните цели, показателите за печалба и броят на предоставяните акции, така че да отразяват по-големия размер на обединената компания.

Подобен подход вече е бил приложен при придобиването на компанията за изкуствен интелект „ексЕйАй“ от „СпейсЕкс“.

Според Мърфи създаването на колония на Марс е изключително амбициозна и трудно постижима цел, но характерът на Мъск не предполага, че той ще предпочете бързо и лесно възнаграждение.

„Той е човек, който иска всичко или нищо. Не иска няколко бисквитки. Иска цялата кутия“, заявява професорът.