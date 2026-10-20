Голям пробив за Nitram Communications. Агенцията спечели първото аутлет селище в България

На снимката горе: Огнян Бекяров - Client Service Director и Шанел Еркин - Creative Director

Nitram Communications спечели конкурса за комуникационно и творческо обслужване на Outlet Village Sofia - първото аутлет селище от открит тип в България, чието откриване е планирано за края на ноември. Агенцията ще отговаря за цялостната комуникационна стратегия на новата търговска дестинация до края на 2027 г., включително за позиционирането й на българския пазар. Изборът е направен след конкурентна процедура с участието на няколко агенции. Партньорството е част от подготовката за навлизането на нов за страната търговски формат, който съчетава аутлет пазаруване, мода и възможности за свободното време.

Стратегически договор преди голямото откриване

Nitram Communications ще разработва и реализира интегрираната комуникационна стратегия на Outlet Village Sofia, като дейностите обхващат творческата концепция, стратегическото планиране и цялостното представяне на проекта.

Първото голямо предизвикателство пред агенцията ще бъде официалното откриване на комплекса, предвидено за края на ноември. Комуникационната кампания ще трябва да представи не просто поредния търговски обект, а непознат досега в България модел на организирано аутлет пазаруване.

Работата на агенцията ще продължи и след старта на комплекса, като целта е изграждане на дългосрочна разпознаваемост и устойчив интерес към новата дестинация.

В основата на подхода ще бъде съчетаването на модата, лайфстайла, изгодните покупки и преживяванията, които излизат извън рамките на традиционното посещение в магазин.

40 магазина на северния вход на София

Outlet Village Sofia се изгражда на северния вход на столицата, в непосредствена близост до XOPark Sofia, край бул. „Ботевградско шосе“ и важните пътни връзки към автомагистрала „Хемус“ и Околовръстния път.

Инвеститор и оператор на проекта е „Тринити Кепитъл“, а комплексът ще разполага с приблизително 8500 кв. м отдаваема площ и 40 търговски обекта на международни и български марки.

Новият формат се отличава от класическите затворени търговски центрове. Вместо магазини, разположени по коридори в една голяма сграда, посетителите ще се движат по открити пешеходни улици, оформени като малко европейско градче.

Архитектурната концепция включва разнообразни фасади, пространства за разходка, места за отдих и заведения. Така пазаруването ще бъде съчетано с възможности за прекарване на свободното време.

Проектът цели да предложи и по-различна среда за представяне на аутлет колекции на популярни марки, като поставя акцент едновременно върху ценовите предложения и цялостното преживяване.

Нов модел на конкуренция в търговията

Появата на първото аутлет селище от открит тип е важна стъпка в развитието на търговските площи в България.

Докато традиционните молове разчитат на голяма концентрация на магазини, заведения и развлечения в закрита среда, Outlet Village Sofia ще заложи на специализиран търговски формат, познат от редица европейски пазари.

Аутлет моделът обикновено е ориентиран към продажбата на колекции от предходни сезони, специално предназначени аутлет артикули и продукти на намалени цени. Той привлича потребители, които търсят съчетание между известни марки и по-изгодни условия за покупка.

Разположението до вече действащия XOPark Sofia създава възможност двете търговски концепции да се допълват, като привличат различни групи потребители и увеличават интереса към района.

Предизвикателството пред Nitram Communications

За Nitram Communications спечеленият конкурс означава поемането на задача, която надхвърля стандартната рекламна кампания при откриване на търговски комплекс.

Основното предизвикателство ще бъде българските потребители да бъдат запознати със спецификите на аутлет селището и с разликите между него, традиционния търговски център и ритейл парка.

Затова агенцията ще заложи на интегриран комуникационен подход, който да свърже практичните предимства на пазаруването с емоционалното въздействие на новата среда.

В дългосрочен план комуникацията ще има задача да утвърди Outlet Village Sofia като самостоятелна шопинг дестинация, а не само като място за покупки на намалени цени.

Договорът до края на 2027 г. дава възможност на Nitram Communications да участва както в изграждането на първоначалния публичен образ на комплекса, така и в развитието му през първата година след откриването.