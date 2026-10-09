СпейсЕкс разтърси телекомуникациите с ход за 8 млрд. долара

СпейсЕкс направи ход, който разтърси американския телекомуникационен сектор и изпрати акциите на водещите мобилни оператори надолу в следборсовата търговия на Уолстрийт. Компанията на Илон Мъск придоби портфейл от лицензи за радиочестотен спектър в нискочестотния диапазон, необходим за широко и непрекъснато мобилно покритие на територията на САЩ, предаде Франс прес.
Според оценка на „Уолстрийт джърнъл“ сделката е на стойност около 8 млрд. долара. Тя приближава СпейсЕкс до целта да превърне Старлинк Мобайл в реален конкурент на традиционните мобилни оператори.
Една от последните големи пречки падна
Продавач на лицензите е инвестиционната компания „Грейн Мениджмънт“. Придобиването дава на СпейсЕкс достъп до честоти, които са особено ценни за изграждането на мобилни мрежи заради способността им да осигуряват голям обхват и добро проникване на сигнала.
От СпейсЕкс определиха операцията като ход, който „премахва едно от последните ключови препятствия пред превръщането на Старлинк Мобайл във водещ мобилен оператор в САЩ“.
Реакцията на Илон Мъск беше кратка. „Голям ден за Старлинк Мобайл“, написа той в социалната мрежа Екс.
От сателитен интернет към мобилен оператор
Старлинк Мобайл е част от сателитната мрежа Старлинк, която вече предоставя високоскоростен интернет в САЩ и десетки други държави.
Досега много анализатори смятаха, че мобилният проект на СпейсЕкс ще остане нишова услуга, предназначена основно за хора в райони със слабо или липсващо покритие от традиционните оператори.
Компанията обаче демонстрира далеч по-големи амбиции. СпейсЕкс заявява, че услугата е предназначена за всички американци - от големите градове до най-отдалечените селски райони.
Президентът на компанията Гуин Шотуел прогнозира през август, че Старлинк Мобайл ще започне да работи в края на 2027 г.
Шотуел: Ще вземем доста от клиентите им
В СпейсЕкс не крият, че целта е директна конкуренция с големите американски телекоми. „Очаквам да привлечем доста от клиентите им, защото смятам, че нашата услуга ще бъде по-добра“, заяви Шотуел през август.
Точно тази амбиция очевидно тревожи инвеститорите. След съобщението за придобиването акциите на водещите американски телекомуникационни компании поевтиняха рязко в следборсовата търговия.
Причината е ясна - СпейсЕкс вече разполага със сателитна инфраструктура в огромен мащаб, а придобиването на радиочестотен спектър отваря пътя към изграждането на пълноценна мобилна услуга.
AT&T не вярва в плана
Традиционните оператори засега демонстрират скептицизъм. В края на септември главният изпълнителен директор на Ей Ти енд Ти Джон Станки определи стратегията на СпейсЕкс като „нежизнеспособна“.
Подобна позиция има и анализаторът Аншел Саг от консултантската компания „Мур Инсайтс енд Стратеджи“.
„Не смятам, че Старлинк Мобайл ще бъде значим участник на пазара на мобилни услуги, преди да изгради наземна мрежа, което е изключително скъпо“, заяви той пред Франс прес.
Именно наземната инфраструктура остава един от големите неизвестни фактори в проекта.
Последната дума е на регулатора
Сделката все още трябва да получи одобрението на Федералната комисия по комуникациите на САЩ. След това СпейсЕкс планира да комбинира сателитната си мрежа с изграждането на усъвършенствана наземна инфраструктура.
Компанията обаче все още не е обяснила подробно как ще бъде изградена тази част от системата и колко ще струва.
„Старлинк и СпейсЕкс все още не са обяснили ясно как възнамеряват да изградят наземната си мрежа“, отбелязва Саг.
Пазарната реакция обаче показва, че инвеститорите вече приемат заплахата сериозно. Сделката за около 8 млрд. долара превръща плановете на Мъск от далечна технологична амбиция в проект, който традиционните телекоми вече не могат лесно да пренебрегнат.