СпейсЕкс разтърси телекомуникациите с ход за 8 млрд. долара

СпейсЕкс направи ход, който разтърси американския телекомуникационен сектор и изпрати акциите на водещите мобилни оператори надолу в следборсовата търговия на Уолстрийт. Компанията на Илон Мъск придоби портфейл от лицензи за радиочестотен спектър в нискочестотния диапазон, необходим за широко и непрекъснато мобилно покритие на територията на САЩ, предаде Франс прес.

Според оценка на „Уолстрийт джърнъл“ сделката е на стойност около 8 млрд. долара. Тя приближава СпейсЕкс до целта да превърне Старлинк Мобайл в реален конкурент на традиционните мобилни оператори.

Една от последните големи пречки падна

Продавач на лицензите е инвестиционната компания „Грейн Мениджмънт“. Придобиването дава на СпейсЕкс достъп до честоти, които са особено ценни за изграждането на мобилни мрежи заради способността им да осигуряват голям обхват и добро проникване на сигнала.

От СпейсЕкс определиха операцията като ход, който „премахва едно от последните ключови препятствия пред превръщането на Старлинк Мобайл във водещ мобилен оператор в САЩ“.

Реакцията на Илон Мъск беше кратка. „Голям ден за Старлинк Мобайл“, написа той в социалната мрежа Екс.

От сателитен интернет към мобилен оператор

Старлинк Мобайл е част от сателитната мрежа Старлинк, която вече предоставя високоскоростен интернет в САЩ и десетки други държави.

Досега много анализатори смятаха, че мобилният проект на СпейсЕкс ще остане нишова услуга, предназначена основно за хора в райони със слабо или липсващо покритие от традиционните оператори.

Компанията обаче демонстрира далеч по-големи амбиции. СпейсЕкс заявява, че услугата е предназначена за всички американци - от големите градове до най-отдалечените селски райони.

Президентът на компанията Гуин Шотуел прогнозира през август, че Старлинк Мобайл ще започне да работи в края на 2027 г.

Шотуел: Ще вземем доста от клиентите им

В СпейсЕкс не крият, че целта е директна конкуренция с големите американски телекоми. „Очаквам да привлечем доста от клиентите им, защото смятам, че нашата услуга ще бъде по-добра“, заяви Шотуел през август.

Точно тази амбиция очевидно тревожи инвеститорите. След съобщението за придобиването акциите на водещите американски телекомуникационни компании поевтиняха рязко в следборсовата търговия.

Причината е ясна - СпейсЕкс вече разполага със сателитна инфраструктура в огромен мащаб, а придобиването на радиочестотен спектър отваря пътя към изграждането на пълноценна мобилна услуга.

AT&T не вярва в плана

Традиционните оператори засега демонстрират скептицизъм. В края на септември главният изпълнителен директор на Ей Ти енд Ти Джон Станки определи стратегията на СпейсЕкс като „нежизнеспособна“.

Подобна позиция има и анализаторът Аншел Саг от консултантската компания „Мур Инсайтс енд Стратеджи“.

„Не смятам, че Старлинк Мобайл ще бъде значим участник на пазара на мобилни услуги, преди да изгради наземна мрежа, което е изключително скъпо“, заяви той пред Франс прес.

Именно наземната инфраструктура остава един от големите неизвестни фактори в проекта.

Последната дума е на регулатора

Сделката все още трябва да получи одобрението на Федералната комисия по комуникациите на САЩ. След това СпейсЕкс планира да комбинира сателитната си мрежа с изграждането на усъвършенствана наземна инфраструктура.

Компанията обаче все още не е обяснила подробно как ще бъде изградена тази част от системата и колко ще струва.

„Старлинк и СпейсЕкс все още не са обяснили ясно как възнамеряват да изградят наземната си мрежа“, отбелязва Саг.

Пазарната реакция обаче показва, че инвеститорите вече приемат заплахата сериозно. Сделката за около 8 млрд. долара превръща плановете на Мъск от далечна технологична амбиция в проект, който традиционните телекоми вече не могат лесно да пренебрегнат.