Един малък жест на доброта се превърна в незабравим момент за жена, изпаднала в затруднение на касата в супермаркет. Млада непозната платила недостигащата сума за покупките ѝ, без да очаква нищо в замяна. Развълнуваната жена сподели историята в социалните мрежи и отправи емоционално послание към своята благодетелка.

Всичко започнало, когато жената стигнала до касата, за да плати покупките си. В този момент обаче се оказало, че не може да си спомни ПИН кода на банковата си карта.

Притеснена от ситуацията, тя опитала да плати с парите, които носела в брой, но сумата се оказала недостатъчна. Затова започнала да отделя част от продуктите, за да намали сметката.

Тогава се случило нещо, което изобщо не очаквала.

„Преди два часа на касата в наш магазин се паникьосах, защото забравих ПИН кода на картата си и не можах да заплатя покупките си. Парите ми в наличност не стигнаха и започнах да вадя от покупките“, разказва жената.

Докато се чудела от кои продукти да се откаже, касиерката ѝ съобщила, че може да прибере всичко обратно.

Причината била непозната млада жена,

която чакала след нея на опашката.

„В този момент касиерката ми каза да прибера всичко, защото младата дама след мен ми е доплатила сумата! Успях само да ѝ благодаря със сълзи в очите“, споделя развълнуваната жена.

Неочакваната помощ я трогнала толкова силно, че тя решила да изрази благодарността си публично.

В емоционалната си публикация жената се обръща директно към непознатата, чийто жест няма да забрави.

„Мило дете, не те познавам, не зная името ти, но в моята благодарност включвам всички хубави пожелания, които могат да ти се случат!“, пише тя.

За нея постъпката на младата жена е доказателство, че въпреки трудностите и напрежението в ежедневието човечността продължава да съществува.

„В тези вълчи времена все още има качествени хора, носители на човешки качества, които сега не се ценят! Ти си една от тях!!!“, допълва авторката на публикацията.

Жената отправя и сърдечни пожелания към непознатата и нейното семейство.

„На теб и семейството ти пожелавам много здраве и късмет! Чудеса стават не само по Коледа! Пожелавам ти весело посрещане на коледните празници! Бъди благословенна!“, гласи част от посланието ѝ.

Най-силните думи на благодарност жената оставя за края на публикацията си.

„Прекланям се пред човешката ти постъпка! Ти си човек с главно „Ч“!!!!!“, пише тя.

Самоличността на младата жена остава неизвестна, както и точният размер на сумата, която е доплатила.

За авторката на публикацията обаче стойността на жеста не се измерва в пари. В момент на притеснение и безпомощност една непозната е избрала да помогне, вместо да остане безучастна.

Историята напомня, че понякога са нужни само няколко секунди и малко съпричастност, за да превърнеш труден момент в спомен, който човек ще носи дълго със себе си.

А както самата жена казва – чудеса стават не само по Коледа.