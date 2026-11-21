Пет килограма мандарини за 4 евро, пиле за 3,50 евро и боб за 3 евро. Такива цени посрещат посетителите на традиционния пазар в гръцкото градче Сидерокастро, само на 40 километра от Сандански. Но дали пазаруването в южната ни съседка наистина излиза по-евтино?

Въпросът отново вълнува българите след влизането на страната ни в еврозоната и продължаващото поскъпване на храните. След като гръцките супермаркети край границата се превърнаха в предпочитано място за покупки на много наши сънародници, екип на „Събуди се“ по NOVA провери цените и на прочутия четвъртъчен пазар в Сидерокастро.

Всеки четвъртък улицата се превръща в огромен пазар

Веднъж седмично централната улица на малкия гръцки град се затваря за автомобили, а мястото им заемат десетки сергии. Продавачите подреждат пресни плодове и зеленчуци, месо, риба, дрехи, домашни потреби и продукция на местни производители.

Сред купувачите има немалко българи, които пристигат специално за седмичния пазар. За някои от тях разходката до съседна Гърция вече е част от семейния бюджет.

„Цените са малко по-добри. Не са като в България. Особено цената на мандарината, цената на портокала, цената на лимона. За 5 кила мандарини – за 4 евро ще ги вземеш“, разказва български купувач.

Той допълва, че и рибата може да се намери на изгодни промоции, докато според него в българските магазини цените са значително по-високи.

„Промоциите тук са истински“

Друг посетител също е убеден, че пътуването си заслужава. Според него близостта до Сандански прави гръцкия пазар особено привлекателен.

„До Сандански са 40 км, значи много по-на сметка е да дойдеш на пазар в Сидерокастро. Има много промоции, които са истински. В Сандански пазарът е по-скъп от тук. Качеството е различно. Тук качеството е много по-добро“, коментира той.

Местните търговци също оценяват присъствието на българските клиенти. За тях отношенията отдавна са надхвърлили обикновената покупко-продажба.

„Можем да кажем, че българите, щом са тук, значи са щастливи, значи им харесва. А ние, освен пазаруването, ги имаме и като приятели. Те не само пазаруват, ние не ги виждаме само като пари, виждаме ги и като приятели преди всичко“, споделя един от продавачите.

Колко струва месото на гръцкия пазар?

Цените, установени при телевизионната проверка, показват какво могат да открият купувачите на част от щандовете.

Продукт Цена за килограм Цяло пиле 3,50 евро Пилешко филе 8,50 евро Пилешки бутчета 4,50 евро Пилешки крилца 2,50 евро

При плодовете един от най-коментираните примери е предложението за пет килограма мандарини срещу 4 евро.

Но цените не са еднакви навсякъде, а част от посетителите посочват и по-евтини оферти за месо от тези на проверения щанд.

„В Сандански има и по-ниски цени“

Не всички купувачи обаче споделят възторга от гръцкия пазар. Някои са категорични, че разликите не са толкова големи, а определени продукти дори са по-достъпни у нас.

„В Сандански на пазара има по-малки цени. Домати има за 1,20 евро. А тук някои неща са по-евтини – боб си купих за 3 евро. Месото е на нашите цени. Тук има 7 евро, филе даже. Рибата също е много скъпа, в България също“, разказва друг български посетител.

Той не е впечатлен и от цените на зеленчуците, кестените и мандарините. Има съмнения и за качеството на част от предлаганата продукция, макар да не представя доказателства за тях.

Така едни си тръгват доволни от покупките, а други не откриват очакваната голяма разлика.

Сравнението показва, че няма еднозначен отговор къде храната е по-евтина. Различните търговци, сезонните промоции и качеството на продуктите могат да наклонят везните и в двете посоки. А когато към сметката се прибавят и разходите за път, пазаруването в Гърция невинаги се оказва по-изгодният избор.