Светещи елхи, аромат на коледни лакомства, музика и зрелищни изпълнения на лед преобразиха пространството пред НДК. В петък вечер София даде начало на празничния сезон с откриването на петото издание на Sofia Christmas Fest, което ще радва столичани и гостите на града чак до 28 декември.

Празничната програма започна в 18:30 часа, а водещи на вечерта бяха Део и Вики Терзийска. Само петнадесет минути по-късно ледената пързалка се превърна в сцена на акробатичен спектакъл, който събра погледите на публиката.

Откриването продължи с възстановка на традиционен танц по случай Деня на християнското семейство, етнофюжън спектакъл със светлинни ефекти, музика на живо и диджей сет.

В 19:30 часа Део и Вики отправиха музикален поздрав към посетителите. В коледния концерт се включиха и млади таланти от Центъра за изкуства „Зорница“ и участници в „Гласът на България“.

Ледена пързалка, шейната на Дядо Коледа и приказни въртележки

Една от големите атракции на празничното градче е ледената пързалка с площ от 320 квадратни метра. Тя ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 часа, като 45-минутните сесии ще започват на всеки кръгъл час.

На разположение на посетителите ще има над 600 чифта кънки под наем, а начинаещите ще могат да разчитат на инструктори.

За най-малките организаторите са подготвили цял свят от забавления. Сред тях са светеща коледна елха, превърната във въртележка, детски карусел, камион-театър и шейната на Дядо Коледа, която ще отвежда малчуганите на виртуално пътешествие с помощта на специални очила.

Децата ще могат да се включат и в интерактивна коледна разходка, изпълнена с игри, загадки и изненади. Новост в тазгодишното издание са куклените представления.

Подаръци, вкусотии и разходка с ретро „Икарус“

Дървените къщички на коледния базар ще предлагат ръчно изработени подаръци, празнични украшения, изделия на български занаятчии и продукти от родни фермери.

Посетителите ще могат да опитат разнообразни храни и топли напитки, докато на сцената се редуват концерти, танцови спектакли и тематични събития.

Сред любопитните атракции е и празнично украсеният ретро автобус „Икарус“. Той ще предлага коледни разходки из София всеки петък, събота и неделя до 27 декември.

Коледата носи подаръци и за децата в нужда

Празникът има и благотворителна страна. За поредна година Sofia Christmas Fest се включва в инициативата „От дете за дете – Стани таен Дядо Коледа“ в партньорство с Ротари България.

Посетителите ще могат да зарадват деца в нужда, като се присъединят към кампанията.

Освен това от всеки продаден билет за ледената пързалка ще се отделя по 1 евро в подкрепа на благотворителната инициатива „Направи го сега“.

Коледното градче ще бъде отворено всеки ден от 11:00 до 22:00 часа до 28 декември, а входът е свободен. За пързалката и отделните атракции се заплаща.