Вики от "Мастило" кръсти дъщеря си /Фото/
По-малката й щерка София вече е християнче
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По-малката й щерка София вече е християнче
Вики Терзийска роди момиченце. Певицата обяви щастливата новина във Фейсбук. Бебето се е появило на бял свят на Велики Четвъртък. "Колкото и да иска...
Виктория Терзийска от група "Мастило" трябва да роди на своя рожден ден- 3 май. Това съобщиха от Нова тв, които днес пуснаха втората част от интервюто...
Ще кръстя детето Маргарита, на майка ми. Това сподели Вики Терзийска за своите трепети като бременна. Припомняме, че преди дни в медиите се появи слух...
Вики Терзийска била бременна в петия месец. Солистката на група "Мастило" сама се похвалила пред приятелки, пише Блиц. Бащата на бебето е по-възрастен...
Денят на Вики от "Мастило" е изключително натоварен и започва с тренировка по зумба. Певицата твърди, че я предпочита пред останалите спортове, тъй к...
Изневери доведоха до смяна на караула в началото на годината