Всичко за Вики Терзийска

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Вики от "Мастило" чака бебе

Вики от "Мастило" чака бебе

Вики Терзийска била бременна в петия месец. Солистката на група "Мастило" сама се похвалила пред приятелки, пише Блиц. Бащата на бебето е по-възрастен...

06 януари | 18:00
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Вики започва деня със зумба

Вики започва деня със зумба

Денят на Вики от "Мастило" е изключително натоварен и започва с тренировка по зумба. Певицата твърди, че я предпочита пред останалите спортове, тъй к...

21 януари | 20:45
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