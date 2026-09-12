Променят списъка на професиите, които ще се учат
Слагаме във фокуса професионалните училища, каза министър Цоков
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Слагаме във фокуса професионалните училища, каза министър Цоков
С всеки изминал декемврийски ден градусът на настроението се повишава
Нова атракция доведе до полемика сред жителите и гостите на столицата
Инициативата е насрочена за 10-ти декември пред Кметството
По-рано недоволните хвърляха тикви по сградата на Министерския съвет
Светлините на коледната елха в Ловеч грейват днес в 17.30 часа пред читалище "Наука-1870 г."
Всички детски градини и училища на територията на община Сандански от месец се подготвяха и изработиха коледни украси, предмети, елхички, сурвачки и...
Традиционният Коледен базар, чийто домакин е областният управител на Хасково минава под надслов тази година "От деца за Ники". Всяка година изложение...
Майстори от цялата страна показват оригиналните си и красиви творения на коледния панаир на занаятите в Музея на София в Централната баня. Изложението...
Ученици от ОУ „Никола Парапунов" в Разлог и техните учители изработиха прекрасни коледни украси, сувенири, играчки, сурвачки и венци. С помощта на хар...
Два коледни базара ще радват пловдивчани и гостите на града за идващите празници. Това обяви кметът Иван Тотев, който бе гост на откриването на Немски...
Ученици доказаха, че не само имат големи мечти, но и големи сърца. Възпитаниците на Трето основно училище „Димитър Талев" в Благоевград не щадиха нито...
Благоевград. Стотици деца участват в коледния панаир, който се провежда този уикенд във фоайето на община Благоевград. Хлапетата и усмихнати аниматори...
София. В неделя, 14 декември 2014 г. Фондация „Нашите недоносени деца" организира за трети пореден път Коледен благотворителен базар „Подари мъничко в...
Кметът на Благоевград Атанас Камбитов чете приказка Благоевград. Днес започва инициативата „Часът на приказния разказвач" в Благоевград. Тя се провеж...
София. Въвежда се временна организация на движението във връзка с провеждането на коледен базар, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. От 08:...
Кърджали. При голям интерес премина първият коледен базар от ръчно изработени изделия, организиран от НЧ „Обединение 1913", Бизнесинкубатор – Кърджа...
Добрич. По-малко от месец има до "отварянето" на вратите на традиционния вече за Добрички коледно-новогодишен базар, организиран от община Добрич. От...
Благоевград. Коледен базар д благотворителна цел отвори врати днес в 12,00 часа на площад „Македония" в Благоевград. Жители и гости на града ще могат...
Дариха 4250 лв. на болно момиченце