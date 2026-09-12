Дара Екимова и Део идват за Деня на младежта в Бургас
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Ето и програмата по дни и часове
Какво каза ТВ водещият в актуално предаване
Део навил авера си за турне във Варна, където той се влюбил в бъдещата си жена
Шампионът ни научи водещия на тенис на корт
Деян Славчев-Део стана баща на момченце. Това съобщи шоуменът Ники Кънчев във Фейсбук. И уточни, че бебето се казва Борислав. "Ихааааа, честитоооооо...
Чаровникът Део, който спечели "ВИП брадър" през 2009 година, е голямата изненада в звездния списък на бивши съквартиранти, които ще се съберат в Къщат...
Лятото идва и Лео и Део са готови с поредното горещо парче за сезона. Любимият тандем този път ще го карат „Безгрижно". Така се казва новата песен на...
Део и Мариана чакат дете
Първата им целувка с Мариана е на 13-то число Део и половинката му Мариана са си дали точно 12 месеца, за да видят дали са създадени един за друг. Дн...
Блондинът поздрави експоловинката си с приза за най-добра хип-хоп изпълнителка
Део и приятелката му, мулатката Мариана Станчева, има вероятността да бъдат обявени за новата светска двойка на България, пише lifestyel. Това ще стан...
Истинските мачовци се гордеят с чувствата си
Светльо Витков пък си изгуби ролекса по време на концерт
"Музикална академия" стартира по TV7 през септември, а продуцентите Иван и Андрей вече събират екипа. Новите имена са Фънки и Део. "Спряхме се на хора...
Куриозна случка на Део е от най-смешните, които помни морската история. Звездата от "Денсинг старс" бил поканен на разходка до остров Свети Иван срещ...
Вече живеят заедно, лятото ще карат сърф