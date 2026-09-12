Всичко за Део

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Део стана татко на Борислав

Део стана татко на Борислав

Деян Славчев-Део стана баща на момченце. Това съобщи шоуменът Ники Кънчев във Фейсбук. И уточни, че бебето се казва Борислав.  "Ихааааа, честитоооооо...

19 април | 15:16
0 коментара
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Део влиза пак в Къщата

Део влиза пак в Къщата

Чаровникът Део, който спечели "ВИП брадър" през 2009 година, е голямата изненада в звездния списък на бивши съквартиранти, които ще се съберат в Къщат...

13 ноември | 17:40
0 коментара
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Део иска бебе

Део иска бебе

Първата им целувка с Мариана е на 13-то число Део и половинката му Мариана са си дали точно 12 месеца, за да видят дали са създадени един за друг. Дн...

20 ноември | 0:00
0 коментара
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Део пак е водещ

Део пак е водещ

"Музикална академия" стартира по TV7 през септември, а продуцентите Иван и Андрей вече събират екипа. Новите имена са Фънки и Део. "Спряхме се на хора...

21 август | 18:33
0 коментара
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Део се изпуснал в лодка

Део се изпуснал в лодка

Куриозна случка на Део е от най-смешните, които помни морската история. Звездата от "Денсинг старс" бил поканен на разходка до остров Свети Иван срещ...

13 юни | 19:00
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