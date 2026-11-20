Руският президент Владимир Путин е заявил пред Доналд Тръмп, че никога не би започнал войната в Украйна, ако американският лидер е бил на власт през февруари 2022 година. Това разкри самият Тръмп в отговор на журналистически въпроси по време на пресконференцията си в Белия дом тази вечер.

Президентът на САЩ съобщи още, че разговорите му с Путин са били много добри и вижда реална възможност за постигане на мирно споразумение, но засега не желае да обсъжда конкретни гаранции за сигурността на Украйна. В отговори на журналистически въпроси той направи изявления за отношенията с Русия и Китай, опасността от Иран, международната сигурност и политическите последици от междинните избори в САЩ.

Путин му казал, че войната никога нямало да започне

Доналд Тръмп разказа пред журналистите подробности от личния си разговор с Владимир Путин по време на срещата им в Китай. Според американския президент руският лидер му е признал, че нахлуването в Украйна през февруари 2022 година не би се случило, ако Тръмп е продължил да управлява Съединените щати след изборите през 2020 година.

"Тази война никога нямаше да се случи", заяви президентът на САЩ, коментирайки какво според него би станало, ако не беше загубил изборите от Джо Байдън. "Путин го каза снощи. Каза, че никога нямаше да се случи", продължи той.

Тръмп разказа и как лично е поставил въпроса пред руския президент. "Всъщност го попитах: "Щеше ли да нахлуеш, ако аз бях президент?". Той каза: "Не, никога нямаше да се случи"", заяви американският лидер.

Тръмп определи разговорите с Путин като много добри и заяви, че все още вярва във възможността за договаряне на край на войната. "Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да го постигнем", каза президентът, цитиран от Ройтерс.

В отговор на въпрос за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна той обаче отказа да обсъжда конкретни ангажименти на Вашингтон, преди да бъде постигнато мирно споразумение. Междувременно американските представители продължават контактите с Киев и европейските му съюзници.

Путин има много трудности в момента

Американският президент защити и близките си лични отношения с Владимир Путин, като обясни защо според него те са предимство за Съединените щати. Той постави акцент върху ядрените арсенали на двете държави и значението на диалога между техните лидери.

"Смятам го за човек, с когото имам много добри отношения. И това всъщност е много хубаво. Той има много ядрени оръжия - Русия е втора след нас по ядрено въоръжение. Това е много важно", заяви Тръмп.

Президентът добави, че добрите отношения с Москва осигуряват на Вашингтон по-силна международна позиция. "Мисля, че това ни дава много допълнителна сила. А той има много трудности в момента, защото води война, която трябваше да продължи един ден, а продължава вече пет години", заяви американският лидер.

Тръмп похвали Путин и за отношението му към обвиненията за предполагаема намеса на Русия в американските президентски избори през 2016 година, които самият той отново определи като измама.

Президентът подчерта, че способността му да разговаря с ръководителите на най-големите световни сили трябва да се разглежда като предимство за американската дипломация. "Имате голям късмет, че разполагате с човек, който има отношения с лидерите на най-могъщите държави", заяви Тръмп пред журналистите.

Срещата със Си Цзинпин и Путин имала "невероятна енергия"

Американският президент се върна и към безпрецедентната тристранна среща в Китай, като определи отношенията си с Владимир Путин и Си Цзинпин като "фантастични". В отговор на журналистически въпрос той призна, че първоначално дори не е знаел, че подобна среща между лидерите на трите държави се провежда за първи път в историята.

"Първата тристранна среща в историята. Никога не съм знаел това. Вие го съобщихте. И си казах: "Щом журналистите го съобщават, сигурно има смисъл"", заяви Тръмп.

След това той описа атмосферата между тримата президенти. "Имаше страхотна, страхотна енергия. Невероятна. А отношенията между тримата са фантастични", подчерта американският лидер.

Според него една от основните теми е била отговорността, която носят трите най-големи ядрени сили. Тръмп изтъкна необходимостта Вашингтон, Москва и Пекин да продължат разговорите за ограничаване на ядрените рискове.

Въпросите на журналистите засегнаха и бъдещето на отношенията между САЩ и Китай, включително съперничеството в областта на изкуствения интелект. Президентът разкри, че със Си Цзинпин са обсъдили създаването на общи правила за развитието на технологията. "Президентът Си и аз сме съгласни, че ще създадем някои общи предпазни правила, само двамата, защото всъщност няма трети участник", заяви Тръмп.

Той обясни, че САЩ и Китай са основните конкуренти в развитието на изкуствения интелект. По думите му Америка е начело, Китай заема второ място, а останалите държави изостават значително.

Президентът не разкри подробности за бъдещите общи правила.

Ограничения за китайския достъп до американски чипове

Технологичното съперничество между Вашингтон и Пекин беше сред темите в отговорите на американския президент. Тръмп заяви, че администрацията му обсъжда с китайските власти споразумение за доставките на полупроводници, но Съединените щати не възнамеряват да предоставят на Китай най-модерните си технологии.

Президентът посочи, че Вашингтон иска на китайския пазар да се продават само по-стари поколения американски чипове. "Трябва да разберете, че Китай също произвежда чипове. И ако ние не им ги продаваме, те ще си ги произвеждат сами", заяви Тръмп пред журналистите.

Той не уточни какви точно модели могат да бъдат включени в бъдещото споразумение и дали преговорите със Си Цзинпин ще доведат до промяна на действащите ограничения.

Само няколко дни преди посещението в Азия американската администрация обяви допълнително затягане на правилата за достъп на Китай до усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, включително продукти на "Енвидиа".

По време на пресконференцията Тръмп защити и бившия ръководител на компанията Дженсън Хуанг, за когото заяви, че би искал отново да заеме поста си. Президентът определи Хуанг като един от най-блестящите специалисти в света и похвали работата му върху усъвършенствания чип "Блекуел". "Бих искал Дженсън да поднесе сериозно извинение и да се върне, защото той създаде нещо с "Блекуел"", заяви Тръмп.

По думите му технологията е толкова сложна, че трудно може да бъде копирана. Президентът изрази мнение, че компанията трябва да приеме евентуално извинение и да даде на Хуанг втори шанс.

Предупреждение към Иран за предполагаема "мръсна бомба"

Особено сериозен въпрос към американския президент беше свързан с информацията за евентуални ирански планове за нападение във Вашингтон с така наречената "мръсна бомба". Тръмп потвърди, че е запознат с подобни съобщения, но ги определи като слухове и предупреди, че Съединените щати няма да позволят осъществяването на подобна атака. "Има слух, че те изграждат мръсна бомба", заяви президентът.

Той настоя, че американските служби разполагат със значителна информация за действията на иранските власти. "Знаем много за това, което се случва в Иран. Знаем всичко, което казват. Знаем кои са и къде се намират. Ще разберем какво става. Няма да позволим това", подчерта Тръмп.

По-рано през седмицата държавният секретар Марко Рубио заяви, че не смята подобна заплаха срещу американската столица за непосредствена. Президентът вече беше отправил предупреждение, че евентуална иранска атака срещу Вашингтон ще предизвика изключително тежък отговор от страна на Съединените щати.

Мексико е близо до сделка, Канада остава труден партньор

Доналд Тръмп направи и нови изявления за отношенията със съседните на САЩ държави. Американският президент съобщи, че Вашингтон се приближава към търговско споразумение с Мексико след разговорите му с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум по време на международната среща в Азия.

Той заяви, че двете страни работят и по съвместни мерки срещу престъпните картели. Тръмп не представи подробности за конкретните договорености, но изрази увереност, че преговорите за търговията напредват. "Приближаваме се към сделка", заяви американският лидер.

Съвсем различен беше тонът му по отношение на Канада. Президентът отново отправи критики към Отава, въпреки че похвали лично премиера Марк Карни. "Канада ни ограбва от много, много години. Много, много години. И е време това да спре", заяви Тръмп.

Той обвини канадските власти, че от десетилетия създават трудности на Съединените щати в областта на търговията. Според него Вашингтон няма причина да приема подобно отношение, тъй като разполага със собствена автомобилна индустрия и значителни енергийни ресурси.

Американският президент не посочи срок за приключване на разговорите с Отава, но даде да се разбере, че очаква допълнителни отстъпки от канадска страна.

Той постави отношенията с Мексико и Канада в контекста на усилията си за предоговаряне на търговските условия в полза на американските производители. Докато с мексиканските власти според него се очертава възможност за споразумение, преговорите с Канада остават далеч от окончателно решение.

Ултиматум към демократите след изборите

Във вътрешнополитическата част на въпросите Доналд Тръмп отправи предупреждение към Демократическата партия, която ще поеме контрола върху двете камари на Конгреса през януари. Президентът обяви, че е готов да използва правото си на вето срещу законодателните инициативи на новото мнозинство, ако демократите не се съобразяват с неговите приоритети. "Те ще ми изпращат законопроекти, а аз ще им налагам вето. После ще ми изпращат още законопроекти и отново ще им налагам вето", заяви Тръмп.

Президентът посочи, че в определен момент ще постави ясно условията си за сътрудничество. "Ще им кажа: ще наложа вето, освен ако не искате да направим това, това и това", заяви американският лидер.

Той обаче не изключи възможността за споразумения между Белия дом и демократите по определени въпроси, включително здравеопазването. "Ако те искат да свършат работа, аз също искам да свърша работа", подчерта президентът.

На въпрос дали вече е разговарял с лидера на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис, който се очаква да стане неин председател, Тръмп не даде конкретен отговор. Въпреки политическите разногласия той определи Джефрис като "умен човек", който добре познава политическата действителност.

Признание за войната с Иран и изборното поражение

Особено внимание привлече въпросът за отношенията между президента и вицепрезидента Джей Ди Ванс след поражението на републиканците. Журналистите поискаха коментар за публикация на Ванс, в която той посочва войната с Иран като една от основните причини за загубата на изборите.

Тръмп отхвърли твърденията, че е останал недоволен от позицията на своя заместник. "Не съм казвал, че съм недоволен от това. Смятам, че изявлението беше напълно приемливо. Беше много точно изявление", заяви американският президент.

В публикация след изборите Ванс беше посочил войната с Иран, поскъпването на живота, инфлацията и отношенията с Израел като фактори, повлияли върху поведението на избирателите. "Причината да загубим е войната. Самият президент го каза снощи", написа тогава вицепрезидентът.

Той настоя, че въпросът не е дали военната операция е била оправдана, а дали политическата цена е била приемлива. "Ако искате да твърдите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го кажете. Спорете, че това е била цена, която си е заслужавало да платим", написа Ванс.

Попитан дали съжалява за решението си да започне войната, Тръмп отговори, че би постъпил по същия начин.

Президентът призна, че конфликтът е повлиял на цените на горивата, но подчерта, че поскъпването е било значително по-малко от очакваното от него.

Технологичните сривове и проблемите във въздушния транспорт

В края на пресконференцията Доналд Тръмп беше попитан и за поредицата технически сривове, които през последните дни нарушиха работата на важни американски системи. Проблемите засегнаха технологични компании, банкови услуги, електронни комуникации и въздушния транспорт.

Президентът отхвърли предположенията, че инцидентите са свързани помежду си. "Всички те са отделни случаи", заяви Тръмп.

Според него хиляди компании в момента обновяват своите компютърни системи, като подобни процеси понякога водят до технически проблеми. "Когато правят обновления, се случват лоши неща", обясни американският лидер.

Той увери, че има добро разбиране за проблемите, свързани с технологичните системи и изкуствения интелект, и изрази увереност, че компаниите скоро ще отстранят неизправностите.

Президентът отправи особено остри критики към състоянието на американската система за управление на въздушното движение, която определи като "древна".

По-рано американските разузнавателни служби също посочиха, че част от прекъсванията вероятно са свързани със софтуерни актуализации, докато проблемът, довел до спиране на полети, може да е бил причинен от хардуерна неизправност.

Тръмп не съобщи за доказателства за координирана кибератака и настоя, че отделните компании трябва да отстранят техническите проблеми в своите системи.