Кипър се очаква да стане част от Шенгенското пространство на 1 юли 2027 година. Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след двустранна срещу в Никозия.

Любопитното е, че островната държава е член на Европейския съюз от 2004 година - 3 години преди България, но все още не е в зоната за свободно пътуване.

Ако бъде приета, Кипър ще бъде 30-ата държава в Шенгенското пространство.

Датата не е избрана случайно. На 1 юли следващата година Гърция поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, а Атина се надява присъединяването на Кипър към Шенген да бъде едно от първите важни решения по време на нейното председателство.

Защо Кипър е извън Шенген?

Основната пречка пред присъединяването на островната държава е нейното териториално разделение, което продължава повече от половин век.

През 1974 година Турция предприема военна операция в северната част на Кипър, след като на острова е извършен преврат, подкрепен от тогавашната военна хунта в Гърция. Оттогава островът остава разделен на две части.

Южната част се контролира от международно признатата Република Кипър, докато северната е под управлението на самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република, призната единствено от Турция.

Между двете части преминава така наречената "зелена линия" - буферна зона под наблюдението на Организацията на обединените нации.

Именно контролът върху преминаването през тази линия създава сериозни затруднения пред присъединяването към Шенген, тъй като държавите от пространството трябва да гарантират ефективна охрана на външните си граници.

Допълнителен въпрос е как ще се регистрират гражданите на държави извън Европейския съюз, които пристигат в северната част на острова и впоследствие преминават в територията, контролирана от Република Кипър.

Какво ще се промени за пътуващите?

След пълноправното присъединяване на Кипър към Шенген ще отпаднат рутинните проверки на документите по вътрешните шенгенски граници, включително при полети между Кипър и останалите държави от пространството.

Това ще улесни пътуванията на милиони европейски граждани и туристи, които ежегодно посещават островната държава.

За българите промяната ще означава по-лесно пътуване със самолет до популярни дестинации като Ларнака и Пафос, без стандартните гранични проверки при пристигане от България.

И сега българските граждани могат да посещават Кипър с валидна лична карта или паспорт, но страната не е част от общата зона без вътрешен граничен контрол.

Присъединяването ще има значение и за гражданите на държави извън ЕС, тъй като престоят им в Кипър ще бъде включван в общия шенгенски режим за краткосрочно пребиваване.

България и Румъния станаха пълноправни членове на Шенгенското пространство на 1 януари 2025 година.