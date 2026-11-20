2026 г. е първата година, в която изкуственият интелект (ИИ) оказва съществено влияние върху световния икономически растеж. Той компенсира отрицателните последици от шока в предлагането на енергия, предизвикан от нестабилността в Близкия изток. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на пленарното заседание на срещата на лидерите от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън на 19 ноември, предав БГНЕС.

„Това е първата година, през която изкуственият интелект оказва съществено влияние върху световния растеж. Той осигури противовес на отрицателния шок в предлагането на енергия, предизвикан от нестабилността в Близкия изток“, каза Георгиева.

„Енергийният шок ще отшуми, ИИ е завинаги“

Според ръководителя на МВФ енергийният шок постепенно ще отшуми, но изкуственият интелект ще остане траен фактор за световната икономика. „И докато енергийният шок в крайна сметка ще отшуми, изкуственият интелект е завинаги. Той е най-значимият фактор за конкурентоспособността, производителността и растежа в средносрочен план“, посочи тя.

По думите ѝ ускореното развитие на ИИ в около дузина икономики е допринесло за световен растеж от 3,1% тази година. В региона на АТИС растежът е по-висок – 3,4%. Световната търговия е нараснала с 4,6%, подкрепена от инвестиционния бум в ИИ, но и от страните, които са задълбочили регионалната си търговска интеграция.

Зад общите цифри обаче има големи разлики. Според Георгиева добре се представят износителите на енергия и държавите, силно интегрирани във веригата за доставки на ИИ. По-трудно им е на страните, които внасят енергия и са засегнати от явлението Ел Ниньо и други сътресения.

Инфлация от 4,7% и по-високи лихви

Георгиева очерта три въпроса, на които правителствата и централните банки трябва да обърнат внимание: инфлацията и лихвите, държавният дълг и бюджетните дефицити, и структурните реформи.

„Както шокът в предлагането на енергия, така и шокът в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект, повишават световната инфлация до 4,7% през тази година. Това налага затягане на паричната политика в много икономики“, заяви тя.

По думите ѝ по-високите очаквания за растеж, свързани с ИИ, и големият обем облигации, пуснати от държавите и частния сектор, също тласкат лихвите нагоре. „Доходността по облигациите в много развити икономики вече е на най-високите си равнища от десетилетия“, отбеляза Георгиева.

Дългът наближава 100% от световния БВП

По-високите лихви оскъпяват обслужването на дълга, което поставя под натиск публичните финанси. „Знаем, че равнището на световния дълг скоро ще достигне 100% от брутния вътрешен продукт – най-високото равнище след Втората световна война. Това изисква спешно внимание там, където съществува проблем“, каза ръководителят на МВФ.

„Ако се бавите, губите“

Най-важният от трите въпроса според Георгиева са структурните реформи за по-висока производителност и растеж. Тя определи технологичната промяна като най-бързата трансформация в човешката история. „И за да го кажа съвсем просто: ако се бавите, губите“, заяви тя.

Георгиева призова държавите бързо да изградят цифрова инфраструктура, да подготвят пазарите на труда и работната сила за ИИ и да създадат механизми за ограничаване на рисковете – особено за финансовата стабилност и киберсигурността.

Месец по-рано: „ИИ, обичайте го или го мразете, вече е тук“

Георгиева развива тезата си от годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок в средата на октомври. Тогава тя заяви, че инвестиционният бум в ИИ поддържа световния растеж около 3% въпреки енергийния шок и може да добави между половин и един процентен пункт към растежа на развитите азиатски икономики. „ИИ, обичайте го или го мразете. Той вече е тук“, каза тогава ръководителят на МВФ.

На същите срещи Георгиева предупреди, че без подходящи предпазни механизми и етична рамка рисковете от изкуствения интелект могат да надхвърлят ползите от него.

В заключение на речта си в Шънджън Георгиева подчерта значението на международното сътрудничество и цитира китайската поговорка: „Морето е необятно, защото приема водите на много реки“.