Специалният представител на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев отправи остро послание към европейските лидери за ролята им в мирния процес за Украйна. В публикация в социалната мрежа X той коментира възможността Европа да се включи активно в усилията за прекратяване на войната. Реакцията му последва положителната оценка на американския пратеник Стив Уиткоф за ангажимента на европейските държави след разговорите в Берлин.

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров също отправи критики към Брюксел за опитите му да намери място на масата за преговори.

Трудно е подстрекателите да станат миротворци

"Не е лесна задача да превърнем войнствените подстрекатели в миротворци и да изградим реалистичен консенсус за мир в Европа", написа Кирил Дмитриев.

Публикацията е отговор на изявление на специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф след срещата на "коалицията на желаещите" в Берлин. Американският представител отбеляза, че европейските лидери са демонстрирали сериозна ангажираност към намирането на решение на украинския конфликт.

Дмитриев, който ръководи Руския фонд за преки инвестиции и отговаря за икономическото сътрудничество с чужди държави, постави под съмнение възможността европейските лидери да променят досегашния си подход към войната.

Европа иска да скочи на последния влак

Руският външен министър Сергей Лавров също коментира стремежа на ЕС да участва пряко в мирните преговори.

Според него европейските лидери вече осъзнават, че дипломатическият процес се развива, и се опитват да се включат, преди да бъдат взети основните решения.

Европейците виждат, че влакът потегля, и "искат да скочат на последния влак", заяви Лавров.

"Въпреки това изявленията им потвърждават липсата на разбиране за това каква роля може да им бъде отредена", добави руският първи дипломат.

Необходимостта от разговори с ЕС

Прессекретарят на Владимир Путин Дмитрий Песков зае по-умерена позиция. Той призна, че диалогът с европейските държави ще бъде необходим, когато започне обсъждането на въпросите за сигурността на Русия, Украйна и бъдещата европейска архитектура за сигурност.

На срещата на върха в Дъблин на 13 ноември лидерите на ЕС одобриха преговарящ екип за технически консултации с Русия, САЩ и Украйна. В него участват представители на Европейската комисия, Европейския съвет и пет държави от "коалицията на желаещите" - Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания.

Това е същият екип, който участва в разговорите в Абу Даби като група за подкрепа на Киев. Реакциите на Дмитриев и Лавров идват на фона на усилията на европейските държави да си осигурят участие в следващите етапи на дипломатическите консултации.