Агенти на Федералното бюро за разследване на САЩ работят в Гърция по разследване на дейността на бившата американска посланичка в Атина Кимбърли Гилфойл. В центъра на проверката са съмнения за корупция, конфликт на интереси и използване на дипломатическо влияние за обслужване на частни бизнес интереси.

Появиха се и твърдения за оказван натиск върху гръцкото и българското правителство във връзка с енергийни сделки.

Американски агенти проверяват бизнес връзките

Според „Катимерини“ служители на ФБР се намират в Атина от миналата седмица. Те проучват информация за действията на Гилфойл по време на дипломатическия й мандат, включително контакти с влиятелни бизнесмени и предполагаеми финансови договорености.

Сред проверяваните обстоятелства са отношенията й с лобиста Христос Марафацос и контактите с гръцката строителна компания AKTOR. Засега не е ясно колко дълго ще продължи работата на американските агенти.

Газовите сделки и българската следа

Според публикации в гръцки медии Гилфойл е оказвала натиск върху представители на гръцкото правителство за закупуване на американски втечнен природен газ чрез определени компании.

Появиха се и твърдения, че подобен натиск е бил упражняван спрямо българските власти за сътрудничество с конкретен гръцки бизнес партньор. Тези информации са сред обстоятелствата, свързвани с разследването, но няма официално потвърждение за установено нарушение от страна на Гилфойл.

Скандалът със 100 000 долара

Проверката идва след публикации в американските медии, според които Гилфойл е поискала 100 000 долара от дарител на Републиканската партия срещу съдействие за достъп до високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп.

По случая се появиха и твърдения за възможно допълнително плащане до 1 милион долара. Демократите в Конгреса, начело с конгресмена Робърт Гарсия, настояха за разследване на предполагаемите финансови договорености.

На 18 ноември Гарсия изпрати ново писмо до Гилфойл с искане да запази документите и комуникацията, които могат да бъдат необходими за бъдеща проверка.

Белият дом поиска оставката й

Кимбърли Гилфойл пое американското посолство в Атина през ноември 2025 г., но остана на поста по-малко от година. През октомври 2026 г. Белият дом поиска оттеглянето й след публикациите за предполагаемо неетично поведение.

Гилфойл отрече да е извършила нарушения и заяви, че ще защитава позицията си. Оставката й обаче не прекрати интереса на американските разследващи органи и Конгреса към дейността й.

Според гръцките медии проверките продължават както по отношение на предполагаемите финансови договорености, така и за контактите на бившата посланичка с представители на енергийния и строителния сектор.