Съединените щати удължиха срока, в който могат да се водят преговори за продажбата на чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Новото разрешение на американското Министерство на финансите е валидно до 19 декември 2026 г., вместо до 21 ноември, както беше предвидено досега.

Вашингтон определи и отделен срок до 20 февруари 2027 г. за определени операции, необходими за поддържането или прекратяването на дейността на чуждестранните дружества. Решението дава допълнително време за подготовка на евентуални сделки, но не означава автоматично разрешение за окончателното прехвърляне на собствеността.

Още един месец за преговори и договори

Промяната е въведена с нов генерален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Документът позволява на потенциалните купувачи да продължат разговорите с "Лукойл" и свързаните с компанията структури за продажбата на международния й бизнес.

Разрешението обхваща дружеството Lukoil International GmbH, чрез което руската компания управлява свои активи извън Русия, както и предприятията, в които то пряко или косвено притежава най-малко 50% участие.

До 19 декември заинтересованите страни могат да договарят условията на бъдещи сделки, да извършват финансови, правни и оперативни проверки и да подписват предварителни или условни споразумения. Това позволява подготовката на продажбите да продължи, въпреки действащите американски санкции.

Новият срок заменя предишния, който изтичаше на 21 ноември. Промяната е потвърдена в публикувания от OFAC лиценз и съпътстващите разяснения на американското финансово министерство.

Окончателната продажба остава под контрола на Вашингтон

Американските власти правят важно разграничение между договарянето на една сделка и нейното реално изпълнение. Издаденият лиценз допуска подписването на условни договори, но не позволява автоматично прехвърляне на активите на нов собственик.

За приключването на всяка такава сделка ще бъде необходимо отделно разрешение от OFAC. Това условие трябва да бъде изрично заложено и в договорите, които страните подписват през разрешения период.

По този начин потенциалните купувачи могат да продължат преговорите и подготовката на придобиванията, но окончателното им осъществяване остава обвързано с решение на американските санкционни власти.

Операциите на дружествата разрешени до февруари

Вторият важен срок в решението на Вашингтон е 20 февруари 2027 г. Дотогава OFAC позволява извършването на определени транзакции, необходими за поддържането или организираното прекратяване на дейността на дружествата от международната структура на "Лукойл".

Разрешението включва операции, свързани с действащи договори и други споразумения, когато те са необходими за поддържането или приключването на съответната дейност.

Този срок е различен от крайния срок за преговорите по продажба. Докато потенциалните купувачи трябва да се вместят в периода до 19 декември за сключване на условни споразумения, определени текущи операции на засегнатите дружества могат да продължат до 20 февруари.

Новото решение за международните активи на "Лукойл" идва в момент, когато бъдещето на бизнеса на руската компания извън страната остава обвързано с американския санкционен режим. Според публикувания от OFAC документ удължаването на сроковете не отменя необходимостта от индивидуално разрешение за реалното приключване на продажбите.