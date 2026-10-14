ЛУКОЙЛ: Има достатъчно дизел, няма основания за тревога

Към настоящия момент няма отказани доставки на суров петрол за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, а осигуряването на суровина позволява устойчиво планиране на производствената дейност. Това заяви компанията, след като депутати от ПП-ДБ отправиха поредни внушения в пленарната зала днес по време на изслушването на премиера Румен Радев да атаките срещу кораби в Черно море.

Наличностите от дизелово гориво са достатъчни, като към днешна дата няма основания за опасения относно обезпечаването на вътрешния пазар, увари ЛУКОЙЛ

Производствените и логистични процеси се управляват при стриктен контрол, заявиха още от компанията.