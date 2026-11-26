Руската петролна компания „Лукойл“ не се отказва от възможността някой ден да се завърне на международните пазари, въпреки предстоящата продажба на чуждестранните й активи. Това стана ясно от първия публичен коментар на съоснователя на дружеството Вагит Алекперов по темата.

Изявлението му идва ден след като американският милиардер Тод Боули обяви, че е подписал споразумение за придобиване на международното портфолио на петролния гигант, включващо и бизнеса му в България, предаде Ройтерс.

Политиката принуди „Лукойл“ да продава

„Лукойл“ не взе самостоятелно решение да се оттегли от международните пазари. Това беше продиктувано в по-голяма степен от политически фактори“, заяви Алекперов пред руската държавна телевизия „Вести“.

„Въпреки това не затваряме вратата напълно. Все още се надяваме да се върнем“, добави той.

Алекперов ръководеше „Лукойл“ близо три десетилетия, преди да се оттегли през април 2022 г. след наложените му западни санкции. През октомври 2025 г. САЩ санкционираха самата компания, което доведе до решението за продажба на международния й бизнес.

Сделката засяга пряко България

Международните активи на „Лукойл“ обхващат дейности в около 40 държави и се оценяват на приблизително 16 млрд. долара. Сред тях са петролни находища в Азербайджан, Казахстан и още девет страни с общ дневен добив от около 350 000 барела.

В портфолиото влизат рафинериите в България, Румъния и Нидерландия, както и широка международна мрежа от бензиностанции. У нас руската компания оперира чрез четири дружества, сред които „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“.

Договорената от Тод Боели сделка предвижда размяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 млрд. долара срещу международните активи на компанията. В консорциума участва и Американската корпорация за международно финансиране на развитието, чрез която правителството на САЩ ще получи дял от бъдещите печалби.

Окончателната продажба може да отнеме година

Според Боели приключването на сделката може да отнеме до една година, а придобитият международен бизнес ще получи ново име. Необходимо е и одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското финансово министерство.

За разлика от „Лукойл“, другият голям руски петролен производител - държавната компания „Роснефт“, все още не е обявил намерение да продава чуждестранните си активи, въпреки наложените американски санкции. През 2022 г. Германия постави местните подразделения на дружеството под доверително управление.

От „Лукойл“ отказаха да коментират споразумението с американския консорциум.