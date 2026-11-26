Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха за възможно най-бързо постигане на мирно споразумение за Украйна и настояха Русия да се въздържа от действия, които биха довели до разширяване на конфликта. Двамата разговаряха в личната резиденция на американския президент Мар а Лаго в Палм Бийч, щата Флорида. Срещата се проведе при закрити врата, а след края й Белият дом разпространи съвместно изявление, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Обща позиция за Украйна и Иран

Тръмп и Рюте определиха срещата си като изключително успешна и ползотворна, като откроиха войната в Украйна и конфликта с Иран като двете основни международни теми на разговора.

"Обсъдихме важността от това Русия да избягва всякакви действия, които, волно или неволно, разширяват водената от нея война, както и значението да се достигне до мирно разрешение на конфликта в Украйна колкото е възможно по-бързо", се посочва в съвместното изявление.

Американският президент и генералният секретар на НАТО направиха и преглед на изпълнението на договореностите, постигнати на срещите на върха на Алианса в Хага и Анкара. Специално внимание бе отделено на необходимостта от продължаващо увеличаване на разходите за отбрана и инвестициите във военнопромишления комплекс както в САЩ, така и в останалите държави от НАТО, предаде Анадолската агенция.

Рюте подкрепи дипломатическите усилия на Тръмп

Непосредствено преди срещата във Флорида генералният секретар на НАТО заяви пред Фокс нюз, че американският президент проверява готовността на Владимир Путин за сериозни мирни преговори. Като пример той посочи разговора между двамата лидери в китайския град Шънджън миналата седмица.

Според Рюте Тръмп се опитва да установи дали руският президент действително е готов да седне на масата за преговори и да работи за прекратяване на войната. Генералният секретар на НАТО изрази подкрепа за този дипломатически подход и за продължаването на натиска върху Москва.

Още на 19 ноември Рюте защити контактите на Тръмп с Путин и Си Цзинпин, като подчерта, че диалогът между ръководителите на големите ядрени сили е необходим. Той благодари на американския президент и неговите специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър за усилията им за постигане на мир в Украйна.

Нови руски атаки срещу Киев и Харков

Междувременно Русия нанесе нови удари срещу двата най-големи украински града, съобщиха Ройтерс и Укринформ.

Най-малко трима души са ранени в Харков, информира кметът Игор Терехов. Според него има вероятност под развалините да са останали затрупани хора.

В Киев пострадалите са четирима, като двама от тях са в тежко състояние. По данни на столичния кмет Виталий Кличко са нанесени щети на три сгради, сред които и търговски център. При обявяването на въздушната тревога Кличко призова жителите на украинската столица да се укрият в бомбоубежищата.