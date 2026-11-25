Специалният пратеник за мирните преговори и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, предупреди за сериозен риск от мащабна ескалация на войната в Украйна.

В интервю за германския подкаст "Ем Ди Мийтс" той заяви, че конфликтът може да прерасне във война чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Киев срещу Русия, и допълни, че не са нужни много погрешни преценки, за да се стигне до широкомащабно разрастване на сблъсъка.

Къшнър призна, че след няколко кръга разговори с участието и на другия специален пратеник Стив Уиткоф, различията между Киев и Кремъл остават непреодолени. По думите му след многочасови срещи с президента Владимир Путин и руския преговорен екип е станало ясно, че въпросът за териториите в Източна Украйна, към които Москва има претенции, към момента се намира в задънена улица.

Същевременно той обвини Европейския съюз в лицемерие заради продължаващото закупуване на руски енергийни ресурси на фона на подкрепата за Киев. Къшнър посочи, че според данните, с които разполага, от началото на конфликта Европа е платила на Русия над 250 милиарда долара за изкопаеми горива - сума, която по негови думи надхвърля финансовата помощ, предоставена от Брюксел на Украйна.