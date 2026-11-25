Трима тийнейджъри, заподозрени в членство в крайнодясна терористична групировка и в планиране на нападение срещу бежански център, са арестувани в Германия, съобщи днес германската федерална прокуратура.

Арестуваните са момчета на възраст между 14 и 15 години.

Те са задържани в три германски федерални провинции – Бранденбург, Долна Саксония и Шлезвиг-Холщайн.

В полицейската операция са участвали около 70 служители на реда, като са извършени обиски на десет адреса.

Според федералната прокуратура младежите са членували в крайнодясна организация, възникнала от интернет група, наречена „Терор 18“. Нейните членове отхвърлят демократичния ред в Германия и са заподозрени в планиране на тежки престъпления срещу чужденци и политически противници.

Германските власти вече са предотвратили едно планирано нападение срещу център за настаняване на бежанци в Долна Саксония.

В рамките на същото разследване властите проверяват още четирима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години. Други трима предполагаеми членове на организацията вече се намират в предварителния арест. Така общият брой на заподозрените достига десет души.

Според германската обществена телевизия ARD групата е създадена през септември тази година. Само за няколко месеца тя е привлякла десетки участници от различни части на Германия.

Случаят отново насочва вниманието към радикализацията на деца и младежи чрез социалните мрежи и приложенията за комуникация.

В Германия наказателната отговорност започва от 14-годишна възраст. При непълнолетните обаче съдът трябва да установи дали те са били достатъчно зрели, за да осъзнават противоправния характер на действията си.