Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предложи нови мита върху вноса от 14 основни търговски партньори на САЩ, сред които Китай, Европейският съюз, Индия, Япония и Южна Корея.

Мярката е част от усилията на Вашингтон да ограничи промишления свръхкапацитет и вноса на евтини стоки, които според американските власти заливат световните пазари, предадоха Ройтерс и световните агенции.

Български предприемачи коментират, че това ще удари търговците у нас, които имат отношения със САЩ, тъй като се очаква американските вносители да ограничат с поне 20% капацитета на вноса заради по-високите мита за ЕС.

По думите им, трябва да се случва точно обратното – да се насърчават бизнес отношенията и търговията с Америка,

тъй като това е най-богатата държава и най-платебоспособният пазар.

Най-високите ставки ще бъдат за Китай. Предложеното мито от 20% върху китайските стоки ще се прибави към около 25% мита, наложени още по време на първия президентски мандат на Тръмп.

Сред останалите държави, засегнати от новите предложения, са Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Швейцария, Тайван и Тайланд.

Конкретните ставки трябва да бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ.

Предложените мерки ще преминат през период на публично обсъждане, през който засегнатите страни ще могат да представят становища.

Предвидено е и изслушване, което може да отложи влизането им в сила до януари.