Политически скандал избухна във Вашингтон след неочакваното завръщане на Дженсън Хуан начело на технологичния гигант Nvidia с подкрепата на президента Доналд Тръмп. Републиканци и демократи в Конгреса поискаха разследване на решението, което идва след разкрития за интимна връзка на бизнесмена с китайка, заподозряна от американски представители във връзки с разузнаването на Пекин.

Законодателите поставиха въпроса дали националната сигурност е била пренебрегната заради икономически и политически интереси. Хуан ще трябва да даде публични обяснения пред Сената на 3 декември, съобщава Асошиейтед прес.

Тръмп се намеси и върна Хуан начело на Nvidia

Бордът на директорите на Nvidia единодушно възстанови Дженсън Хуан на постовете президент и главен изпълнителен директор на 22 ноември, а решението беше обявено на следващия ден. Това стана само няколко дни след като компанията първоначално отхвърли предложението му да се върне. Президентът Доналд Тръмп публично настоя за неговото възстановяване и впоследствие заяви, че ръководството е изпълнило желанието на администрацията.

Намесата на Белия дом предизвика незабавни реакции във Вашингтон. Републиканският сенатор Тим Скот, който напуска председателския пост в банковата комисия, обяви, че Хуан ще бъде изслушан публично на 3 декември. Демократката Елизабет Уорън, която предстои да оглави комисията, поиска администрацията да обясни какво участие са имали американските власти в решението на Nvidia.

Републиканци и демократи поискаха разследване

Особено остра позиция изрази демократът Робърт Гарсия, бъдещ председател на комисията за надзор в Камарата на представителите. Според него пряката намеса на Тръмп поражда сериозни въпроси за националната сигурност. Той настоя действията на президента и ръководството на Nvidia да бъдат разследвани.

Републиканският сенатор Том Котън, председател на комисията по разузнаване, също поиска проверките да продължат. Според него скандалът около Nvidia и компанията Megaspeed е само част от много по-голям проблем, който няма да изчезне с връщането на Хуан на работа. Котън подчерта, че Конгресът има още много въпроси, на които трябва да получи отговори.

Китайска бизнесдама в центъра на скандала

В основата на политическата буря е признанието на Дженсън Хуан за интимна връзка с китайската бизнесдама Алис Хуан, свързана с компанията Megaspeed. Американски представители подозират, че тя има отношения с китайското разузнаване. Именно тези съмнения засилиха опасенията, че чувствителни технологии могат да попаднат в ръцете на Пекин.

Случаят привлече вниманието и към министъра на търговията Хауърд Лътник, който поддържа тесни връзки с Nvidia. Финансовият министър Скот Бесънт по-рано изрази недоволство от забавянето на ограниченията върху доставките на американски чипове за Megaspeed. Демократите вече се подготвят да разследват и ролята на търговското министерство при вземането на решенията за износа.

Стотици хиляди американски чипове под въпрос

Конгресът разследва възможни нарушения на ограниченията за продажба на модерни американски чипове на Китай. Според законодатели има данни, че Nvidia е получила разрешения за износ на стотици хиляди усъвършенствани чипове за изкуствен интелект, включително към компании, свързани с китайските въоръжени сили. Под въпрос е поставено дали подобни технологии не подпомагат развитието на военните способности на Пекин.

Сенаторите Елизабет Уорън и Джим Банкс по-рано настояха Министерството на търговията да преразгледа разрешителните за износ и да извърши цялостна проверка на рисковете за националната сигурност. Според тях признанието на Хуан за връзката с предполагаема китайска шпионка прави тези въпроси още по-належащи.

Три комисии ще разпитват шефа на Nvidia

Освен публичното изслушване в Сената, Дженсън Хуан трябва да даде обяснения и пред три комисии на Камарата на представителите. Предвидени са двудневни разговори, посветени на евентуалните нарушения на експортните ограничения и рисковете за националната сигурност. Републиканците Джон Муленар, Рик Крофорд и Брайън Маст заявиха, че кратката вътрешна проверка на Nvidia и връщането на нейния ръководител не премахват съществуващите въпроси.

Сенаторът Джон Корнин поиска да разбере въз основа на каква информация компанията е направила извода, че завръщането на Хуан не представлява опасност. Неговият колега Джон Къртис също постави въпроса кои представители на американското правителство са участвали в оценката и какви гаранции са предоставили. Републиканецът Дон Бейкън настоя Конгресът да установи кой е разрешил продажбите на високотехнологични чипове за Китай.

Nvidia защитава решението си

В официално съобщение Nvidia посочи, че бордът е получил информация от високопоставени представители на американското правителство. Въз основа на нея ръководството е преценило, че възстановяването на Хуан не създава риск за националната сигурност. Компанията подчерта, че решението е взето в интерес на акционерите, служителите, партньорите и клиентите.

Nvidia обяви, че вътрешното разследване по случая продължава, а въпросите за сигурността и спазването на експортните ограничения остават под специално наблюдение. Предвиждат се и допълнителни мерки за контрол върху съответствието с регулаторните изисквания.