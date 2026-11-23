Нидерландската верига за дискаунт стоки Action официално планира експанзия в България, която ще се превърне в 17-ата европейска държава в портфолиото на компанията.

Новината става ясна от полугодишния финансов отчет на мажоритарния собственик на веригата – британския инвестиционен фонд 3i, публикуван на 12 ноември. Към момента от компанията все още не разкриват подробности в кои градове ще бъдат открити първите обекти, нито точните им локации и дати за старт.

Асортиментът на Action наброява приблизително 6000 артикула, обособени в 14 продуктови категории. Българските купувачи ще могат да избират между разнообразни стоки за бита, интериорна декорация, козметика и лична грижа, детски играчки, ученически и офис пособия, мултимедия, както и инструменти и материали за домашни ремонти. На рафтовете присъстват още кухненска посуда, перилни и почистващи препарати, модни аксесоари и тематични сезонни стоки.

Веригата залага на комбинация от утвърдени световни марки и собствени брандове, като основният ѝ коз е динамичната смяна на предлаганите продукти. Всяка седмица по стелажите се зареждат около 150 нови артикула, а близо две трети от целия асортимент подлежи на постоянна ротация. По този начин клиентите попадат на нови находки при всяко следващо влизане в магазина.

Водещ елемент в стратегията на нидерландския ритейлър е агресивното ценообразуване – по официални данни две трети от всички стоки в обектите се продават на цени под 2 евро. Компанията постига тези нива чрез мащабни поръчки на едро, оптимизирана логистична мрежа и унифициран асортимент за всички европейски пазари, на които оперира.

Стъпването на българския пазар е логично продължение на активното международно разширяване на веригата. През 2026 г. Action стартира дейност в Хърватия и Словения, а България е следващата ключова дестинация в региона.

Финансовите резултати потвърждават бързия темп на развитие: за първите девет отчетни периода до 27 септември 2026 г. мрежата се е разраснала с 228 нетни нови обекта, като амбицията до края на годината е да бъдат отворени минимум 400 магазина. За същия период приходите от продажби възлизат на 12,761 млрд. евро – ръст от 14% спрямо предходната година. Паралелно с дебюта си у нас, през 2027 г. компанията планира да направи и първата си крачка отвъд океана, навлизайки на пазара в САЩ.