За първи път издигат мол в този наш град! Нови работни места

С официална церемония беше дадено началото на строителството на „Ритейл Парк Нова Загора“, който ще бъде първият търговски парк в града и общината, съобщиха от общинския пресцентър.

Комплексът ще бъде разположен върху терен от 26 600 кв. м, като предвидената търговска площ е около 11 000 кв. м. Очаква се обектът да бъде завършен в началото на следващата година, съобщи БТА.

Предвижда се изграждането на магазини за хранителни стоки, мода, обувки, техника, спортни стоки и продукти за дома, дискаунтъри, дрогерия, аптека, както и заведения за кафе и хранене. По данни на инвеститора 85 процента от търговските площи вече са договорени.

Търговският паркът ще се намира на входа на Нова Загора, при кръстовището на ул. „Патриарх Евтимий“ и международния път Е773. Предвиден е достъп и до републиканските пътища II-55 и II-66.

Според общината инвестицията се очаква да създаде нови работни места, да разшири достъпа до търговски услуги и да привлече посетители от съседни населени места. Проектът е част от засилващата се инвестиционна активност в община Нова Загора, наред с планирания Индустриален парк „Перла“ и инвестициите в градска и техническа инфраструктура.