Спокойствие при еврото преди големия тест от Франкфурт

Еврото запази позициите си спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, докато инвеститорите изчакват едно от най-важните събития за деня - решението на Европейската централна банка за лихвите. Единната валута се разменяше за 1,1638 долара, практически без промяна спрямо края на вчерашната сесия. Стабилността идва на фона на напрежение около цените на петрола, инфлацията и бъдещите действия на големите централни банки.

Еврото остава близо до вчерашните нива

Европейската централна банка определи в сряда референтен курс от 1,1652 долара за едно евро. Това е малко над нивото от сутрешната търговия, но разликата е минимална и показва, че засега няма рязко движение на валутния пазар. На 8 септември референтният курс беше 1,1614 долара, а на 7 септември - 1,1622 долара, което показва сравнително тесен диапазон през последните дни.

Еврото остава почти без съществени изменения и спрямо британската лира, швейцарския франк и японската йена. Официалните референтни нива на ЕЦБ от 9 септември са 0,85898 лири, 0,9404 швейцарски франка и 178,59 йени за едно евро.

Всички гледат към ЕЦБ

По-големият въпрос за пазарите е какво ще направи Европейската централна банка днес. Очакванията са тя да повиши основните лихви с 0,25 процентни пункта, което би било второ увеличение през 2026 г. Причината е новият инфлационен натиск, породен в голяма степен от скъпата енергия и напрежението в Близкия изток.

В момента депозитната лихва на ЕЦБ е 2,25%, а основната лихва по рефинансирането е 2,40%. Ако прогнозите се оправдаят, това ще означава ново затягане на паричната политика в момент, когато петролните цени отново са над 100 долара за барел и инвеститорите се страхуват, че по-скъпата енергия може отново да ускори инфлацията в еврозоната.

Доларът също остава под напрежение

Щатската валута не успява да използва напълно традиционната си роля на убежище при несигурност. Въпреки геополитическото напрежение доларът леко отстъпва срещу някои основни валути, докато пазарите чакат и новите данни за инфлацията в САЩ. Те ще бъдат важни за решението на Федералния резерв през следващата седмица.

Търговците оценяват на около 60% вероятността американската централна банка също да повиши лихвите. Ако това се случи, доларът може да получи нова подкрепа. Ако обаче ЕЦБ изненада с по-твърд тон или даде сигнал за още повишения в Европа, еврото може да запази силните си позиции.

Засега валутният пазар остава спокоен. Еврото се движи малко под 1,164 долара, без резки колебания, но истинският тест идва по-късно днес - когато ЕЦБ обяви решението си и Кристин Лагард даде сигнал накъде ще поемат европейските лихви през следващите месеци.