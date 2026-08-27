Еврото замръзна около ключово ниво, пазарите чакат следващия сигнал

Еврото остава почти без промяна спрямо водещите световни валути в сутрешната търговия във Франкфурт. Единната валута се движи около 1,166 долара за евро, като промяната спрямо предходната сесия е минимална. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1669 долара за евро. Актуалните пазарни котировки тази сутрин са около 1,1656 долара.

Еврото се движи в сравнително тесен диапазон през последните дни. На 24 август курсът на ЕЦБ беше 1,1664 долара, на 25 август - 1,1662 долара, а вчера достигна 1,1669 долара. Това показва почти пълна липса на силен импулс в едната или другата посока.

В края на вчерашната сесия еврото дори отстъпи до около 1,1644 долара, след като по-добрите от очакваното данни за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ дадоха известна подкрепа на американската валута.

Спрямо швейцарския франк еврото също остава стабилно - около 0,939 франка за едно евро. При британската лира курсът е близо до 0,858 лири за евро. Данните показват, че и при двете валутни двойки движението тази сутрин е минимално.

Важно уточнение е, че посочената в първоначалната информация стойност от 1,65 долара за евро е очевидна техническа грешка. Официалният референтен курс на ЕЦБ за 26 август е 1,1669 долара, а сутрешната пазарна цена на 27 август остава около това равнище.