Взеха крайно решение за знаков комплекс на морето

Министерски съвет разреши на "Холдинг Български държавни железници” ЕАД да продаде част от недвижим имот, с местонахождение к.к. “Чайка”, собственост на дружеството. Справка показва, че притежание на холдинга в района е почивна база на БДЖ.

Почивно възстановителен център “Железничар” е разположен между непосредствено до спирка “Журналист”. Станцията се намира на около 200 метра от прочутия плаж Кабакум. Тя е на четири етажа и разполага със 136 легла, разпределени в 68 стаи, а също и с ресторант със 134 места.

Сградният фонд на почивната база е разположен в имот с площ 12,8 дка, показва справка в кадастъра.

По информация от сайта на холдинга, към настоящия момент почивната база е временно недостъпна за ползване от служители на дружеството, а в нея са са настанени разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

Министерството на транспорта и съобщенията реагира и увери, че продажбата на част от имот на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД в курортен комплекс „Чайка“ край Варна няма да засегне нито Почивно-възстановителния център „Железничар“, нито настанените там украински граждани с временна закрила. Това става ясно от писмен отговор на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев до народния представител Стела Николова по повод нейно парламентарно питане.

Във въпроса си Николова поставя темата за решението на Министерския съвет, с което е разрешена продажбата на част от държавния имот. Тя иска информация каква точно площ се продава, по какъв ред ще бъде извършена сделката, дали в нея попада парковата зона и какви гаранции съществуват срещу евентуално застрояване. Народният представител поставя и въпроса какво ще се случи с тежко болните украински граждани, настанени в базата с временна закрила.

В отговора си министър Пеев посочва, че Министерският съвет е дал съгласие „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде чрез пряко договаряне само 28 кв. м – част от поземлен имот с идентификатор 10135.2573.175 в курортен комплекс „Чайка“. По думите му продажбата ще бъде извършена при начална цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Според министъра продажбата е необходима, за да бъде осигурен достъп до съседен имот, който няма излаз към уличната мрежа. Именно чрез прехвърлянето на тази малка част от терена ще може да бъде изградена улица, осигуряваща достъп до съседния имот.

Министерството подчертава още, че засегнатите 28 кв. м не са необходими за дейността на дружеството и няма да повлияят на нормалното функциониране на Почивно-възстановителния център „Железничар“. В писмения отговор изрично се посочва, че продажбата по никакъв начин няма да засегне пребиваването на украинските граждани, настанени в базата с предоставена временна закрила в Република България.

От транспортното министерство допълват, че продажбата ще бъде извършена по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, след решение на Министерския съвет и при спазване на изискването началната цена да бъде определена от независим оценител.