Голям моден играч влиза в България с над 200 000 продукта

Един от най-големите европейски играчи в онлайн модата официално влиза в България. Zalando стартира дейността си у нас с над 200 000 продукта, международни марки като Nike, Adidas и New Balance и категории от спортна и стрийтуеър мода до аксесоари и дизайнерски предложения.

Българските клиенти получават и безплатно връщане, различни методи за плащане и обслужване на местния пазар. Компанията влиза с още един силен коз - AI асистент на български език, който ще помага при избора на дрехи според повод, място и лични предпочитания.

Zalando идва в момент на силен растеж

Навлизането у нас е част от по-широкото разширяване на Zalando в Европа. Компанията отчете през второто тримесечие на 2026 г. приходи от 3,4 млрд. евро, ръст от 20,8% на годишна база, а броят на активните клиенти достигна 62,5 млн. Zalando продължава да инвестира сериозно и в изкуствен интелект, като през първата половина на годината отчита 63% ръст на по-активните взаимодействия с обновения си дигитален асистент.

Над 200 000 продукта и големите марки

За българския клиент най-видимата промяна е изборът. Платформата идва с над 200 000 продукта и широк диапазон от ценови категории и стилове - от спорт и ежедневна мода до по-високия дизайнерски сегмент.

„Изключително сме развълнувани да приветстваме българските потребители в света на Zalando. Нашата цел е да им предложим възможно най-добрата селекция от марки, съчетана с грижата на Zalando за удовлетвореността на клиентите“, казва Александра Адриан, говорител на Zalando за България. По думите й компанията иска пазаруването да бъде не просто избор на продукт, а начин потребителите по-лесно да откриват и изразяват личния си стил.

Фирмата обещава и адаптирано към българския пазар обслужване, надеждни доставки и безплатно връщане на поръчките. Зад това стои европейската складова и логистична мрежа на Zalando, която е все по-важна част и от бизнеса на компанията с други марки и търговци.

AI ще помага и на български

Една от по-интересните новости е AI асистентът на Zalando. Той използва собствени модели на компанията и големи езикови модели на OpenAI, за да разбира по-естествени въпроси на български и да предлага конкретни комбинации.

Потребителят например може да попита какво да облече за 60-ия рожден ден на баща си през септември в София. Системата трябва да отчете повода, мястото, времето и личните предпочитания и след това да предложи подходящи артикули.

Zalando въвежда и персонализиран поток от съдържание, който се променя според интересите, историята на пазаруване и стила на клиента. Така класическата начална страница постепенно отстъпва място на индивидуална витрина, различна за всеки потребител. Компанията превръща AI във все по-важна част от бизнеса си - през второто тримесечие технологиите й за генериране на модно съдържание вече се използват от над 100 марки.

Играта не е само за клиентите

Влизането в България има и по-голям бизнес залог. Zalando иска не само да продава международни марки на местните потребители, но и да привлича партньори, които чрез платформата и инфраструктурата й могат да стигнат до клиенти в други европейски държави.

„В Zalando знаем какво е необходимо за разрастването на един бизнес в Европа и сме ангажирани да създаваме условия за растеж за местните партньори“, казва Александра Адриан. По думите й навлизането в България не е просто разширяване на географския обхват, а инвестиция в европейския моден пазар.

Мащабът зад тези амбиции вече е значителен. След интеграцията на ABOUT YOU групата Zalando работи с над 7000 марки, а през 2025 г. отчете приходи от 12,3 млрд. евро и 62 млн. активни клиенти.