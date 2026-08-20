BILLA готви следващата голяма крачка извън магазините

BILLA удвои броя на магазините, от които изпълнява онлайн поръчки чрез Glovo в София, Пловдив, Варна и Плевен, съобщиха от компанията. Само за два месеца веригата е разширила логистичната си мрежа, а от началото на годината онлайн асортиментът е нараснал с 50% до близо 10 500 артикула в 18 категории.

Следващият ход е експанзия извън сегашните четири пазара - до края на 2026 г. BILLA планира да пусне услугата в още четири града. Компанията отчита и силен интерес към свежите храни, като само за половин година онлайн са продадени над 130 тона плодове и зеленчуци.

Онлайн клиентите вече нараснаха с близо 29%

Разширяването идва след силен ръст на онлайн канала още през миналата година. За първата половина на 2025 г. BILLA отчете увеличение на онлайн клиентите с 28,7% на годишна база и ръст на оборота от онлайн продажбите с 23%, като тогава през Glovo се предлагаха над 6000 продукта в същите четири града.

Сега изборът вече достига близо 10 500 артикула. Напитките са най-силната категория и формират 16% от всички продадени онлайн продукти през първото полугодие, а най-бързо растат "Бебешки и детски стоки" - с 55% спрямо година по-рано.

Бананите поведоха онлайн кошницата

Свежите продукти също се оказват сред големите печеливши от промяната в навиците за пазаруване. От над 130-те тона плодове и зеленчуци, поръчани онлайн през първите шест месеца, близо 15 тона са банани - най-купуваният отделен артикул в тази група.

Във виртуалния магазин се предлагат още продукти от "BILLA Пекарна", прясно месо и риба, готови ястия, стоки за дома и продукти за домашни любимци. Клиентите могат да използват и BILLA Card, включително за част от промоционалните предложения, като компанията посочва, че цените на продуктите в Glovo не се различават от тези в магазина, от който се изпълнява доставката.

Още четири града до края на годината

"Инвестираме активно в разширяването на логистичната ни мрежа и в постоянното подобряване на онлайн услугата, за да осигурим по-бърза доставка, по-добро преживяване и още по-богат избор от продукти", заяви главният оперативен директор на BILLA България Давид Ренкер.

"Онлайн каналът ни бележи устойчив ръст и в отговор на нарастващото търсене планираме да навлезем в още четири града до края на годината", добави той.