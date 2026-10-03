Имотен удар на морето. Промяната е сериозна

Несебър и Слънчев бряг се оказаха сред най-силно засегнатите имотни пазари в страната - продажбите през третото тримесечие на 2026 г. са се сринали с 37,1% на годишна база, показват официалните данни на Агенцията по вписванията. Между юли и септември в Службата по вписванията в Несебър, която обхваща и сделките в най-големия български курорт, са отчетени 1857 продажби срещу 2951 година по-рано.

Така един от най-активните пазари по Южното Черноморие се връща към нивата от пандемичната 2020 г., последната година, в която броят на сделките през третото тримесечие е бил под 2000. Охлаждането идва след години на силно търсене, високи офертни цени и сериозен интерес към ваканционни и инвестиционни жилища край морето.

Сривът в Несебър не е изолиран случай и почти цялото Черноморие отчита отстъпление на купувачите. В Балчик продажбите намаляват с 28,9%, в Царево спадът достига 25,1%, а в Каварна е 24,2%. Единствено Поморие преминава през тримесечието с далеч по-ограничено понижение от 3,5%, което го отличава от останалите ваканционни пазари. Данните очертават рязък обрат след период, в който имотите по морето привличаха както български купувачи, така и чужденци, търсещи втори дом или жилище за отдаване под наем.

Бургас остава сред по-устойчивите големи пазари, макар и там посоката да е надолу. В Службата по вписванията са отчетени 2047 продажби срещу 2389 през същото тримесечие на 2025 г., което означава спад от 14,3%. Активността практически се връща към нивата от 2023 г., но понижението е чувствително по-малко от това във Варна, Несебър и редица други областни центрове. Развитието през годината също е показателно - Бургас започна 2026 г. със спад от около 18%, през второто тримесечие понижението достигна близо 24%, а през лятото темпът на свиване се забави.

Още по-рязка промяна се вижда във Варна, където през третото тримесечие са вписани 2853 продажби - с 26,3% по-малко спрямо година по-рано. Морската столица слиза под границата от 3000 сделки за периода юли - септември за първи път от 2015 г. насам. Варненският пазар започна годината с понижение от над 21%, през второто тримесечие спадът се ограничи до 16,7%, но през лятото отново се ускори. Така двете части на Черноморието влизат в есента с чувствително по-малък брой реално приключени сделки, въпреки че офертните цени в редица курортни райони остават високи.