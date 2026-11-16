Двойно поскъпване на наемите в Благоевград отчитат брокери. Средната цена за апартамент достига 440 евро. Въпреки високите цени търсенето е голямо и свободно жилище под наем в центъра на града трудно може да се намери.

Това създава напрежение сред хората и семействата, търсещи жилище в града.

Александра Методиева е студентка в Благоевград. До миналата година е живяла тук на квартира. Сега обаче заради по-високите цени на наемите пътува от Радомир.

"Ние бяхме две момичета, 500 лева, 250 евро някъде беше. А сега същата квартира... Ще намерите ли за тези пари? Не, не, не...Инфлация, евро, покачване на цените и всичко", каза тя пред БНТ.

Росица живее в Испания, където от месеци темата с високите наеми на жилищата е повод за протести. По думите ѝ обаче в Благоевград е по-скъпо.

"Живея в Испания, наемът ми е 320 евро на месец. Голяма спалня, две по-малки спални, хол, баня и тоалетната заедно, кухня... В Благоевград виждам, че ги дават по 600, 500–600 евро", обясни тя.

"Дори до 700... От София идват наши клиенти, които малко се изненадват от високата цена",

посочи Кирил Велинов, брокер на недвижими имоти.

Най-предпочитани са районите около Американския университет и около Югозападния университет. Според брокери голямото търсене е причина за високите цени.

"В момента няма свободни квартири в Благоевград... Има и хора, работещи, и семейства, които остават без квартири. Завишават се наемите и не могат да си позволят стандартна, прилична квартира", заяви брокерът.

А прогнозата на брокерите е, че наемите на жилища в Благоевград ще продължат да растат.