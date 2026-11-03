Софиянец с 50 имота! Кой е

84,9% от физическите лица – жители на София, които са собственици на апартаменти, имат само по едно жилище. Става дума за 1 459 113 човека. 13% от всички имоти в столицата обаче са притежание на фирми, а 2% – на държавата или общината.

През последните години броят на фирмите, които са собственици на жилищни имоти в София, се увеличава стремглаво, като вече има компания, която притежава малко над 400 жилища, а отделно има 624 фирми, които притежават по 21 жилища или повече.

Разбира се, има и много физически лица, които притежават по повече от един апартамент. Например 1428 софиянци се оказват собственици на 6 жилища, а хората с по 21 имота, са 49.

Абсолютният рекорд обаче принадлежи на човек, който има 50 жилища, и то разположени в един и същ столичен район.

Цялата тази информация, но със заличени лични данни излиза от нова платформа в интернет, наречена Blokche, в която поне според създателите ѝ са обединени данните от Имотния регистър, кадастъра и Агенцията по вписванията. Те са валидни към 30 октомври 2026 г., но с уговорката, че от няколко години насам документите за собственост пристигат в кадастъра с доста голямо закъснение. Когато и ако сегашният имотен бум приключи, може би ще стане ясна цялата картина на имотната собственост поне в столицата.

Следващите три столични района, в които сравнително много жилища са притежание на фирми, са “Лозенец”, “Витоша” и “Овча купел”. А най-малко такива домове има в “Нови Искър” и “Илинден”.