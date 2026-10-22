Брокер каза истината за тежката мания на българите

Европейската комисия подготвя нова законодателна рамка, която да помогне на големите европейски градове да се справят с недостига на достъпни жилища и непрекъснато растящите наеми. Сред обсъжданите мерки са ограничения върху краткосрочното отдаване на имоти чрез платформи като Airbnb и Booking, ускоряване на строителните процедури и стимулиране на инвестициите в жилищния сектор. България обаче все още е далеч от жилищната криза, която засяга редица западноевропейски държави.

Това коментира Иван Велков, председател на FIABCI България и на Българската фасилити мениджмънт асоциация, в предаването "ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Според експерта основният проблем в Европа не е толкова невъзможността хората да закупят собствено жилище, колкото все по-трудният достъп до имоти под наем. Особено сериозна е ситуацията в големите туристически центрове на Испания, Италия и други развити европейски държави, където засиленият туристически поток, миграцията и концентрацията на население увеличават натиска върху жилищния пазар.

По данни от проучване на Евробарометър над половината от жителите на европейските градове определят жилищното настаняване като непосредствен и неотложен проблем.

Една от най-дискутираните възможности е въвеждането на допълнителни ограничения върху краткосрочните наеми. Разрастването на платформи като Airbnb и Booking доведе до превръщането на значителен брой жилища в туристически квартири, което в някои европейски градове ограничава предлагането на имоти за постоянно обитаване.

Подобни ограничения вече съществуват в Барселона, Мадрид, Париж, Венеция, Лисабон, Амстердам, Берлин, Виена и Атина.

Предложението на Европейската комисия обаче не предвижда общоевропейска забрана на краткосрочните наеми. Вместо това Брюксел иска да създаде ясни правила, по които националните и местните власти да могат да предприемат мерки в районите, където жилищният недостиг е особено сериозен.

Велков е скептичен, че подобни препоръки сами по себе си могат да доведат до съществена промяна.

"Европейските институции правят доста смислени и подчинени на логиката насоки, правила и препоръки как би било в един оптимистичен сценарий, когато всички спазват правилата“, коментира той, но отбеляза, че препоръчителните мерки рядко решават натрупаните структурни проблеми.

Според председателя на FIABCI България страната ни все още не е достигнала равнища на туристическо натоварване и недостиг на жилища, които да налагат драстични ограничения върху краткосрочното отдаване.

"За добро или за лошо, България не е в същата категория по отношение на жилищата и достъпността на цените. В последните месеци у нас има раздвижване, свързано с европейския регламент за краткосрочните наеми, но сме много далеч от насищане, за да има нужда от крути мерки“, заяви Велков.

По думите му имотите, които се отдават краткосрочно в страната, са едва няколко хиляди и представляват незначителен дял от общия жилищен фонд.

Той подчерта, че по-същественият въпрос за България е спазването на съществуващите правила, регистрацията на имотите и декларирането на приходите от наеми.

Според него държавата трябва да използва механизмите за данъчен контрол и санкции срещу нарушителите, вместо да се стреми към забрани, които трудно биха могли да бъдат приложени.

Велков посочи, че проблемът с достъпността на жилищата има много по-дълбоки икономически причини.

През последните години стойността на недвижимите имоти, стоките и услугите нараства значително по-бързо от доходите на домакинствата. Геополитическата нестабилност, нарушените вериги на доставки и поскъпването на енергията допълнително увеличават разходите за живот.

"Европа се задъхва в регулации и нормативни документи, които на пръв поглед създават повече правила и ред, но от друга страна увеличават разходите за постигането им. Удоволствието има цена и сега това стигна до жилищата“, заяви експертът.

Той обърна внимание и на съществената разлика между отношението към собствеността в България и в Западна Европа.

Докато у нас притежаването на собствено жилище традиционно се възприема като основна житейска цел и форма на финансова сигурност, в много европейски държави дългосрочното наемане е значително по-разпространено.

"Тази мания всеки да е собственик на 2-3 жилища, както е в България и региона, не е масов феномен в другите държави. Да си собственик на жилище винаги е било ангажимент, отговорност и задължение“, коментира Велков.

Големият проблем на България е обезлюдяването

Докато редица западноевропейски мегаполиси се сблъскват с недостиг на жилища, България има противоположен проблем - обезлюдяване на малките населени места и съсредоточаване на населението в няколко големи града.

Според Велков страната разполага с множество сравнително достъпни жилища извън големите градски центрове, но липсата на ефективна регионална политика ограничава възможностите за тяхното използване.

"На нас проблем ни е обезлюдяването в малките населени места и концентрацията на все повече хора в няколко големи града, но в сравнение с други европейски градове ние сме много далеч от критичната точка“, обясни той.

Експертът смята, че България трябва да насочи усилията си към подобряване на инфраструктурата, транспорта, градоустройството и условията за живот извън най-големите икономически центрове.

Велков припомни, че от две десетилетия представители на имотния сектор предлагат държавата и общините да си сътрудничат с частни инвеститори за изграждането на жилища на достъпни цени.

"От 20 години казваме на публичните власти в България, че могат да възложат на частния сектор да изгради сгради с имоти на достъпни цени. Това може да е част от цялостна стратегия, която рязко да подобри условията на целия жилищен пазар“, подчерта той.