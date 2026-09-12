Манията към шопинг също е болест
Името й е омниомания и диагнозата е поставена от психолог още преди 100 години
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Името й е омниомания и диагнозата е поставена от психолог още преди 100 години
Очарователните сестри пеят на 10 октомври в Music Jam
Елексирът е откритието на лятото, твърдят експерти Лятото се преживява много по-добре с чаша бяло вино или розе в ръка. Леките гроздови напитки са кл...
Летните жеги провокираха шантави идеи сред жените. Новата мания в нета е следната: да се снимаш с лист формат А4 пред талията си и нито една част от т...
Илия Темелков, отговорен редактор на сп. "HiComm" - Господин Темелков, как стана така, че виртуалната игра " Pokemon GO", се превърна в мания? - Ман...
Играта свърши, вече не сте деца, коментират психолози Хора от цял свят полудяха по Pokemon Go. Оказва се, че все повече почитатели на мобилната игра...
Лидерът във временното класиране в Англия "Лестър" печели симпатии почти навсякъде по света, стана ясно от проучване на "Марка". Освен редовните си пр...
30-годишните близначки Анна и Луси са напълно еднакви - двете са обсебени от това да си приличат по всичко. "Мерим еднакво количество вода в чашите с...
Пловдивски лекар призова за спешни мерки срещу опасната мания Ученици от Димитровград даряват кръв за обгорената Марияна Как да си направиш селфи на...
Ако сте фен на бирата и имате излишни 50 000 долара, спокойно можете да си позволите един от най-скъпите аксесоари за любители на пенливата течност. Т...
Манията по магнолиите завладя и евродепутата Николай Бареков. "Кучето ни Бари, порода алабай, много обича магнолиите. Порасна много, вече тежи два път...
Заниманията със селфита датират от няколко години и съвсем естествено породиха куп популярни вариации, инспирирани както от масите, така и от звездите...
Веригата за дрехи втора употреба отвори своя 50-ти магазин Веригата за дрехи втора употреба „Мания" откри свой нов магазин вчера, 5 юни. Това е петде...
Веригата за дрехи втора употреба отвори своя 50-ти магазин Веригата за дрехи втора употреба „Мания" откри свой нов магазин вчера, 5 юни. Това е петде...
София. Селфи манията превзе и съблекалнята на ЦСКА. "Червените" увековечиха радостта си от ценната победа над Ботев Пловдив с 2:0 в последния мач от ш...