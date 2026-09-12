Брокер посочи голямата промяна с имотите
След лудостта на пазара у нас
Следете всички новини, анализи и коментари за Брокер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След лудостта на пазара у нас
Сделки винаги е имало и ще има
Според Калоян Балинов понятието "търпим строеж" често се възприема погрешно като незаконно строителство, което впоследствие е било узаконено
Профил мистерия кръжи в системата
С прогнозата за новата година
Никога не съм подарявал толкова голям подарък, казва той
Каква обява се появи на бял свят
Прогнозите след влизането в еврозоната
Кога ще спре лудостта с цените
И разби тиражирани слухове на пазара
Cтyдeнти paзĸaзвaт, че ocнoвнaтa пpичинa зa избopa им e нeжeлaниeтo дa дeлят cтaя c нeпoзнaт
От 2021 г. растежът на цените е между 9 и 15% годишно
Според кредитния консултант Тихомир Тошев преходът към еврото няма да се усети драматично
3 пъти се повишиха цените на жилище в София за 3 години, докато се строи
Потребителите все по-често търсят завършени имоти, които дават и възможност за сделки на над средните нива
Ше спре ли бясното покачване на цените
Дълго коментиран феномен очевидно липсва
Кой по веригата е най-объркан
Димитър Калайджиев даде съвети какво и как да купуваме
Коя е идеалната цена