Наш брокер изуми хората. Подарява апартамент в Пловдив

Известен български брокер и автор на три книги за инвестиции и недвижими имоти, Димитър Калайджиев, стартира игра в Instagram, в която един щастлив участник ще спечели двустаен апартамент в новострояща се сграда в Пловдив. Прогнозната пазарна стойност на жилището е около 90 000 евро, пише Пловдив 24.



Право на участие имат пълнолетни лица, живеещи в България. За да се включат, участниците трябва да следват профила на Калайджиев в Instagram (@dimitarkalaidjiev7) и да тагнат един приятел в коментар под публикацията – всеки коментар се брои за отделно участие.



"Никога не съм подарявал толкова голям подарък. Много искам да спечели някой, който има истинска нужда от този апартамент и това ще му помогне да си стъпи на краката и поема по пътя на живота по-уверен", обяснява своето решение Калайджиев.



Играта е активна в периода 11 януари – 1 март 2026 г., а победителят ще бъде изтеглен на живо на 2 март 2026 г. в присъствието на нотариус.

Димитър Калайджиев е сред най-популярните брокери в България с над 150 000 последователи в социалните мрежи. Той се определя като най-популярния брокер в страната. Той стана известен и с участието си във "Фермата“ през 2019 г. и е създател на водеща агенция за недвижими имоти в страната.



Участието в томболата е лично и безплатно и не е обвързано с покупка на имот.





