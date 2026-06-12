Брокер с нова версия за незаконния град "Баба Алино"

Брокер направи ключов коментар във връзка със случая с незаконния комплекс в местността Баба Алино.

Одобряването на проекти за подробен устройствен план се бавят с години, а парите заделени за една къща, могат да се стопят заради инфлацията и други фактори. Поради тази причина много прибягват до варианта с използването на удостоверение за търпимост, за да строят, каза за Радио Варна брокерът на недвижими имоти и инвеститор Калоян Балинов.

Според него понятието "търпим строеж" често се възприема погрешно като незаконно строителство, което впоследствие е било узаконено. Той обясни, че законодателството предвижда специален режим за сгради, изградени преди 2001 г. без необходимите строителни книжа, които при определени условия могат да получат удостоверение за търпимост, дори само да има основи.

Идеята на този механизъм е да даде възможност подобни имоти да бъдат използвани, прехвърляни и облагани по законов ред. Те могат да имат открити партиди за ток и вода, да се плащат данъци и да участват пълноценно в имотния пазар, допълни Балинов.

По думите му в конкретния случай всички документи са били издавани по официален ред и са изрядни, но по-скоро той подозира, че става въпрос за искани рушвети.

Община Варна също е подготвяла одобряването на ПУП за района, за да се реализира проектът. Някой някъде не е получи неговото възнаграждение, за да се вдигне тази врява, каза Балинов.

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